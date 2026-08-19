«Хотелось огня»: Настя Ивлеева рассекретила архивные фото с розой и часами Cartier

19 августа 2026, 21:39

Настя Ивлеева опубликовала архивные снимки с розой и часами Cartier

Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

Настя Ивлеева наконец опубликовала в своём блоге снимки, которые долго не решалась показать подписчикам. На фотографиях она позирует с красной розой.





Пользователи обратили внимание на винтажные часы Cartier на её руке. Отмечается, что стоимость этого аксессуара достигает примерно 548 тысяч рублей. Ивлеева объяснила, почему тогда отложила эти кадры.

«Я не знаю, по какой причине, но я не решилась выкладывать эти фотографии в тот период, видимо, потому что зрителям хотелось огня в моих глазах, а я была сосредоточена на внутреннем состоянии и спокойствии, вот и постеснялась. Ясно понимаю, оглядываясь назад, что не нужно никуда спешить, тем более ради чьих‑то ожиданий и желаний», — сообщила Анастасия.