«Был бы счастлив»: Иосиф Пригожин оценил идею дуэта Валерии и Канье Уэста

19 августа 2026, 22:09

Пригожин предложил Валерии и Канье Уэсту спеть «Маленький самолёт» и «Часики»

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что с радостью воспринял бы идею дуэта певицы Валерии и Канье Уэста. Он считает, что артистка и американский рэпер могли бы совместно исполнить «Маленький самолёт», «Часики» или «Океаны».





В беседе с NEWS.ru Пригожин отметил, что именно эти композиции обрели наибольшую популярность в интернете.

«У Валерии много достойных песен, которые могли бы быть в репертуаре у любого артиста. Мне потенциально интересна коллаборация с Уэстом. Я был бы счастлив», — заявил Иосиф Игоревич.