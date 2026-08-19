«Был бы счастлив»: Иосиф Пригожин оценил идею дуэта Валерии и Канье Уэста
Пригожин предложил Валерии и Канье Уэсту спеть «Маленький самолёт» и «Часики»
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что с радостью воспринял бы идею дуэта певицы Валерии и Канье Уэста. Он считает, что артистка и американский рэпер могли бы совместно исполнить «Маленький самолёт», «Часики» или «Океаны».
В беседе с NEWS.ru Пригожин отметил, что именно эти композиции обрели наибольшую популярность в интернете.
«У Валерии много достойных песен, которые могли бы быть в репертуаре у любого артиста. Мне потенциально интересна коллаборация с Уэстом. Я был бы счастлив», — заявил Иосиф Игоревич.В соцсетях появились ИИ-видео, где Уэст поёт «Седую ночь», «Офицеров» и «Широка река». Продюсер выделил кавер на песню Шатунова и оценил его на десять с плюсом. Он посоветовал рэперу включить этот номер в программу концерта в Петербурге, если тот состоится, и назвал это решение эффектным ходом.