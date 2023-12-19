Электромобиль из музея «Горки Ленинские» стал памятником науки и техники России

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Это признание не только нашего экспоната, но и многолетней профессиональной работы сотрудников музея-заповедника по сохранению предмета. По признанию экспертов, наш электромобиль находится в отличном техническом состоянии, значительно лучшем, чем аналогичный в Лондоне, где такая техника производилась сто лет назад»,— отметил заместитель директора музея-заповедника «Горки Ленинские» по общим вопросам Михаил Колков.
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