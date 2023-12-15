В Подмосковье пройдет программа «Военные музыканты в войне 1812 года»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Программа пройдет 17 декабря в семейном клубе любителей сказок «У Лукоморья» музея-заповедника А. С. Пушкина Вяземы-Захарово.
Для гостей праздника будут организованы лекции о роли роли музыки в ходе Отечественной войны 1812 года и покажут кукольное представление «Лев, щука и человек», которая была сделана солдатами.
Кроме этого, в рамках программы для детей проведут мастер-класс по созданию игрушки под руководством методиста музея Ирины Хоцановой.
Также желающие смогут принять участие в квизе о рукоделии и знакомиться с новыми для себя вещами.
Стоит отметить, что начало мероприятие в 12:00. Подробности программы и месте проведения можно найти на официальном сайте музея-заповедника А. С. Пушкина Вяземы-Захаров.
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