В Загорянке проведут Фестиваль поэзии и песни памяти Анатолия Ветрова

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ХIII Фестиваль поэзии и песни памяти Анатолия Ветрова состоится в подмосковной Загорянке в воскресенье, 18 августа, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.
«Загорянка с давних пор вдохновляла своими красотами художников и философов, писателей и артистов. Именно здесь провёл самую плодотворную пору жизни поэт Анатолий Ветров», — говорится в сообщении.Гостей фестиваля ждёт открытый микрофон: здесь будут выступать профессиональные чтецы и любители поэзии, барды, певцы, композиторы и, конечно, поэты — как известные, так и те, кто делает свои первые шаги в искусстве.
Отмечается, что первый фестиваль был организован двенадцать лет назад — в год, когда ушёл из жизни Анатолий Ветров.
Фестиваль будет проводиться по адресу: округ Щёлково, дачный посёлок Загорянский, улица Спортивная, 1, территория ДСК «Пятилетка». Вход свободный.
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