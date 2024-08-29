Ребята из Луганска начали обучаться живописи в музее «Новый Иерусалим»

Фото: пресс-служба МИСК МО
18 воспитанников «Семейного центра» из городов Луганск, Алчевск, Антрацит, Свердловск и Стаханов впервые посетили Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре. Экскурсию организовал благотворительный проект «Синергия добра» при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Московской области, а также движения «Волонтёры Подмосковья».
Участникам поездки устроили обзорную экскурсию по Собору Воскресения Христова. А на территории музея «Новый Иерусалим» для ребят организовали творческий концерт и мастер-класс по рисованию картин масляными красками от художников и представителей проекта «Синергия добра».
Например, юные гости Подмосковья уже посетили МИД России, где послушали лекцию о работе дипломатов и задали много вопросов.
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«В рамках проекта на территории музея «Новый Иерусалим» мы проводим четвёртый художественный мастер-класс с детьми из семейных центров ЛНР. Мы уже успели подружиться и узнать друг друга. Дети посетили московский Кремль, Исторический музей на Красной площади. В этот приезд мы хотим показать ребятам не только Подмосковье и Москву с их историческими, культурными достопримечательностями, но и разные сфера профессионального развития, где они могут себя реализовать», – рассказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.
Например, юные гости Подмосковья уже посетили МИД России, где послушали лекцию о работе дипломатов и задали много вопросов.
«Они также встретились с представителями Горпроекта и получили первые навыки проектирования высотных зданий, поработали с искусственным интеллектом. Надеемся, что поездка оставит у детей незабываемое впечатление от увиденного и даст возможность задуматься о будущем и о самореализации», – добавила Максимова.На протяжении всей поездки воспитанников реабилитационного центра сопровождали представители «Волонтёров Подмосковья».
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Лора Луганская