Еще одна российская актриса стала звездой зарубежного кино

Юлияна Кривошапкина (фото: соцсети)
Актриса из Якутии Юлияна Кривошапкина снялась в зарубежном кино — турецкой адаптации российского фильма «Холоп». Артистка сыграла якутскую шаманку, которая испугала «богатого мальчика» Мете, попавшего в эпоху Сулеймана Великолепного. Главную роль в фильме сыграл Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в турецком сериале «Постучись в мою дверь».
«Хочу выразить огромную благодарность продюсеру фильма за те замечательные моменты, которые мне подарили съемки в полнометражном фильме вместе с талантливыми и звездными актерами Турции! Это был невероятный подарок судьбы, которого я никогда не забуду», — приводит «Вечерняя Москва» слова Кривошапкиной.Тем временем стало известно, что премьер-министра России Михаила Мишустина попросили передать «Ленфильм» Санкт-Петербургу. С соответствующим предложением к нему обратился Союз кинематографистов Северной столицы, сообщает «Петербургский дневник». Основной причиной в объединении называют кризис «Ленфильма», который не смог преодолеть ни один из присланных из Москвы начальников.
«В Петербурге есть достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы «Ленфильм» снова стал большой кинофабрикой. Мы уверены, что властям Петербурга будет проще следить за руководством студии. Поскольку «Ленфильм» — акционерное общество, мы призываем передать 100% акций городу», — передают в издании слова ответственного секретаря Союза Александра Бабаяна.Читайте также:
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