Молилась, чтобы он влюбился в другую: трагичный роман Веры Панфиловой и Ивана Янковского. Слухи об изменах и интрижка с Асмус

Вера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Про Веру»)
Вера Панфилова — талантливая актриса, известная своими ролями в театре и кино, а также работой на телевидении. Она же дочь Константина Панфилова, более известного как Кинчев, лидера легендарной рок-группы «Алиса».
В свои 33 года актриса не может похвастаться большим количеством романов, поскольку её сердце было занято одной единственной и весьма печальной историей любви. О личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
В первый день осени 1991 года в семье знаменитого Константина Кинчева и его супруги Александры Панфиловой родилась дочь Вера. Вера Панфилова с ранних лет была окружена атмосферой творчества и музыки. Она нередко появлялась на сцене вместе с отцом, исполняя композиции на различных мероприятиях. Также она снималась в клипах и присутствовала на студии во время записи песен отца.
Но карьера певицы не привлекала девушку. Ей больше нравилось перевоплощаться в клипах, и после окончания школы она решила учиться актёрскому мастерству. В 2008 году по рекомендации матери Вера решила попробовать свои силы в ГИТИСе, но на прослушивании её выступление не вызвало восторга у приёмной комиссии.
Тогда Панфилова решила не отступать от намеченной цели и с успехом прошла конкурсный отбор в Школу-студию МХАТ и стала студенткой мастерской Кирилла Серебренникова. Спустя год она перевелась в ГИТИС, на курс Сергея Женовача, куда и планировала поступать изначально.
С красавчиком и сердцеедом Иваном Янковским Вера познакомилась в стенах ГИТИСа. В 2013 году поползли слухи о отношениях молодых актеров. Молодые люди познакомились с семьями друг друга и вскоре начали жить вместе. Казалось, что всё идёт к свадьбе, но спустя три года отношений поклонники были поражены известием о расставании актёров.
В то время ходили разговоры о том, что Оксана Фандера, мать Ивана, по какой-то причине невзлюбила его девушку и пыталась отговорить сына от отношений с ней. Однако эта информация не была подтверждена, и официальная причина расставания — актёрская деятельность, которая отнимала всё время.
Иван Янковский (Фото: скриншот к/ф «Преступление и наказание»)
Сразу после расставания с Верой в 2016 году Янковский был замечен на мероприятии в компании Таисии Румянцевой. На публике пара вела себя неоднозначно, после чего пошли разговоры об отношениях, но эту информацию Иван не подтверждал.
Уже в 2017 году у Ивана Янковского появилась пассия Александра – дочь известного ресторатора Аркадия Новикова. На церемонии награждения премией «Золотой орёл» Янковский и его спутница предстали перед публикой. Актёр не скрывал своих чувств и нежно поцеловал девушку, прежде чем подняться на сцену.
В том же году Янковский вернулся к Панфиловой, она простила ему измены в надежде на светлое будущее. Отмечать воссоединение пара отправилась в Италию. После путешествия их отношения стали стремительно развиваться. Артисты снова начали жить вместе, и Янковский сделал Вере предложение. Однако до свадьбы дело так и не дошло.
Оказалось, что последние годы отношений были буквально мучительными для Веры, она постоянно страдала в попытках спасти обреченный на провал союз. В то время публика снова заговорила про измены Янковского, в этот раз фанаты заподозрили его в новом романе – с коллегой по «Тексту» Кристиной Асмус. Подтверждения, конечно, этому не нашлось, но отношения Ивана и Веры буквально трещали по швам.
В 2020 году Панфилова, окончательно разочаровавшись в поведении молодого человека и его отношении к ней, начала молиться, чтобы он влюбился в другую девушку. И спустя всего две недели Иван сообщил Вере о своём решении расстаться. Он влюбился в Диану Пожарскую. Для Панфиловой это стало настоящим облегчением.
Вера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Престиж»)
После разрыва с Янковским Вера с головой окунулась в работу. Уже в 2021 году она сыграла главную роль в фильме «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Затем последовали другие проекты, среди которых «Беспринципные-3», «The Тёлки», «Внутри убийцы» и «Престиж».
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На публике с ранних лет
В первый день осени 1991 года в семье знаменитого Константина Кинчева и его супруги Александры Панфиловой родилась дочь Вера. Вера Панфилова с ранних лет была окружена атмосферой творчества и музыки. Она нередко появлялась на сцене вместе с отцом, исполняя композиции на различных мероприятиях. Также она снималась в клипах и присутствовала на студии во время записи песен отца.
Но карьера певицы не привлекала девушку. Ей больше нравилось перевоплощаться в клипах, и после окончания школы она решила учиться актёрскому мастерству. В 2008 году по рекомендации матери Вера решила попробовать свои силы в ГИТИСе, но на прослушивании её выступление не вызвало восторга у приёмной комиссии.
Тогда Панфилова решила не отступать от намеченной цели и с успехом прошла конкурсный отбор в Школу-студию МХАТ и стала студенткой мастерской Кирилла Серебренникова. Спустя год она перевелась в ГИТИС, на курс Сергея Женовача, куда и планировала поступать изначально.
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Тяжелый роман с ЯнковскимВера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Про Веру»)
С красавчиком и сердцеедом Иваном Янковским Вера познакомилась в стенах ГИТИСа. В 2013 году поползли слухи о отношениях молодых актеров. Молодые люди познакомились с семьями друг друга и вскоре начали жить вместе. Казалось, что всё идёт к свадьбе, но спустя три года отношений поклонники были поражены известием о расставании актёров.
В то время ходили разговоры о том, что Оксана Фандера, мать Ивана, по какой-то причине невзлюбила его девушку и пыталась отговорить сына от отношений с ней. Однако эта информация не была подтверждена, и официальная причина расставания — актёрская деятельность, которая отнимала всё время.
Иван Янковский (Фото: скриншот к/ф «Преступление и наказание»)
Сразу после расставания с Верой в 2016 году Янковский был замечен на мероприятии в компании Таисии Румянцевой. На публике пара вела себя неоднозначно, после чего пошли разговоры об отношениях, но эту информацию Иван не подтверждал.
Уже в 2017 году у Ивана Янковского появилась пассия Александра – дочь известного ресторатора Аркадия Новикова. На церемонии награждения премией «Золотой орёл» Янковский и его спутница предстали перед публикой. Актёр не скрывал своих чувств и нежно поцеловал девушку, прежде чем подняться на сцену.
В том же году Янковский вернулся к Панфиловой, она простила ему измены в надежде на светлое будущее. Отмечать воссоединение пара отправилась в Италию. После путешествия их отношения стали стремительно развиваться. Артисты снова начали жить вместе, и Янковский сделал Вере предложение. Однако до свадьбы дело так и не дошло.
Оказалось, что последние годы отношений были буквально мучительными для Веры, она постоянно страдала в попытках спасти обреченный на провал союз. В то время публика снова заговорила про измены Янковского, в этот раз фанаты заподозрили его в новом романе – с коллегой по «Тексту» Кристиной Асмус. Подтверждения, конечно, этому не нашлось, но отношения Ивана и Веры буквально трещали по швам.
В 2020 году Панфилова, окончательно разочаровавшись в поведении молодого человека и его отношении к ней, начала молиться, чтобы он влюбился в другую девушку. И спустя всего две недели Иван сообщил Вере о своём решении расстаться. Он влюбился в Диану Пожарскую. Для Панфиловой это стало настоящим облегчением.
Панфилова сейчас
Вера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Престиж»)
После разрыва с Янковским Вера с головой окунулась в работу. Уже в 2021 году она сыграла главную роль в фильме «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Затем последовали другие проекты, среди которых «Беспринципные-3», «The Тёлки», «Внутри убийцы» и «Престиж».
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