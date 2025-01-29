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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Молилась, чтобы он влюбился в другую: трагичный роман Веры Панфиловой и Ивана Янковского. Слухи об изменах и интрижка с Асмус

Молилась, чтобы он влюбился в другую: трагичный роман Веры Панфиловой и Ивана Янковского. Слухи об изменах и интрижка с Асмус

Вера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Про Веру»)

Вера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Про Веру»)

Вера Панфилова — талантливая актриса, известная своими ролями в театре и кино, а также работой на телевидении. Она же дочь Константина Панфилова, более известного как Кинчев, лидера легендарной рок-группы «Алиса».
В свои 33 года актриса не может похвастаться большим количеством романов, поскольку её сердце было занято одной единственной и весьма печальной историей любви. О личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

На публике с ранних лет




В первый день осени 1991 года в семье знаменитого Константина Кинчева и его супруги Александры Панфиловой родилась дочь Вера. Вера Панфилова с ранних лет была окружена атмосферой творчества и музыки. Она нередко появлялась на сцене вместе с отцом, исполняя композиции на различных мероприятиях. Также она снималась в клипах и присутствовала на студии во время записи песен отца.

Но карьера певицы не привлекала девушку. Ей больше нравилось перевоплощаться в клипах, и после окончания школы она решила учиться актёрскому мастерству. В 2008 году по рекомендации матери Вера решила попробовать свои силы в ГИТИСе, но на прослушивании её выступление не вызвало восторга у приёмной комиссии.

Тогда Панфилова решила не отступать от намеченной цели и с успехом прошла конкурсный отбор в Школу-студию МХАТ и стала студенткой мастерской Кирилла Серебренникова. Спустя год она перевелась в ГИТИС, на курс Сергея Женовача, куда и планировала поступать изначально.

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Тяжелый роман с Янковским

Вера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Про Веру»)

С красавчиком и сердцеедом Иваном Янковским Вера познакомилась в стенах ГИТИСа. В 2013 году поползли слухи о отношениях молодых актеров. Молодые люди познакомились с семьями друг друга и вскоре начали жить вместе. Казалось, что всё идёт к свадьбе, но спустя три года отношений поклонники были поражены известием о расставании актёров.

В то время ходили разговоры о том, что Оксана Фандера, мать Ивана, по какой-то причине невзлюбила его девушку и пыталась отговорить сына от отношений с ней. Однако эта информация не была подтверждена, и официальная причина расставания — актёрская деятельность, которая отнимала всё время.

Иван Янковский (Фото: скриншот к/ф «Преступление и наказание»)

Сразу после расставания с Верой в 2016 году Янковский был замечен на мероприятии в компании Таисии Румянцевой. На публике пара вела себя неоднозначно, после чего пошли разговоры об отношениях, но эту информацию Иван не подтверждал.

Уже в 2017 году у Ивана Янковского появилась пассия Александра – дочь известного ресторатора Аркадия Новикова. На церемонии награждения премией «Золотой орёл» Янковский и его спутница предстали перед публикой. Актёр не скрывал своих чувств и нежно поцеловал девушку, прежде чем подняться на сцену.

В том же году Янковский вернулся к Панфиловой, она простила ему измены в надежде на светлое будущее. Отмечать воссоединение пара отправилась в Италию. После путешествия их отношения стали стремительно развиваться. Артисты снова начали жить вместе, и Янковский сделал Вере предложение. Однако до свадьбы дело так и не дошло.

Оказалось, что последние годы отношений были буквально мучительными для Веры, она постоянно страдала в попытках спасти обреченный на провал союз. В то время публика снова заговорила про измены Янковского, в этот раз фанаты заподозрили его в новом романе – с коллегой по «Тексту» Кристиной Асмус. Подтверждения, конечно, этому не нашлось, но отношения Ивана и Веры буквально трещали по швам.

В 2020 году Панфилова, окончательно разочаровавшись в поведении молодого человека и его отношении к ней, начала молиться, чтобы он влюбился в другую девушку. И спустя всего две недели Иван сообщил Вере о своём решении расстаться. Он влюбился в Диану Пожарскую. Для Панфиловой это стало настоящим облегчением.

Панфилова сейчас


Вера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Престиж»)

После разрыва с Янковским Вера с головой окунулась в работу. Уже в 2021 году она сыграла главную роль в фильме «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Затем последовали другие проекты, среди которых «Беспринципные-3», «The Тёлки», «Внутри убийцы» и «Престиж».

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Детей к отцу, а сама на Мальдивы с новым возлюбленным? Почему 12-летний сын избегает Агату Муцениеце на самом деле
29 января 2025, 17:33

Агата Муцениеце, Павел прилучный и их сын Тимофей (Фото: соцсети)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расторгли брак несколько лет назад, но до сих пор не могут урегулировать все вопросы, касающиеся совместных детей.
Сын актеров Тимофей с августа живет с отцом и не общается с мамой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

День рождения без мамы


11 января Тимофей отмечал свой день рождения, ему исполнилось 12 лет. День рождения мальчик отпраздновал в загородном отеле вместе с папой, сестрой, Зепюр Брутян, второй женой Прилучного, и их сыном Микаэлем. Агату Муцениеце на праздник не позвали, кроме того Тимофей отписался от Агаты в соцсетях и не желает общаться даже с бабушкой, мамой Агаты.

Павел Прилучный с детьми (Фото: соцсети)

Под одним из постов Тимофея Нонна Муцениеце написала, что так и не смогла дозвониться до внука, а все их подарки вернулись обратно.

«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили. И подарки вернулись, так и не увидев тебя», — написала бабушка Нонна.
На что Тимофей ответил в комментарии: «Бабушка хайпует». Впоследствии все комментарии были удалены.

Решение суда


Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Муцениеце заявляет, что с августа она не видела своего сына. Даже после того, как суд вынес решение, ребёнок не захотел переезжать от отца. У Муцениеце имеется документ, который даёт ей право в любой момент обратиться к бывшему супругу и забрать ребёнка. Однако она не спешит предпринимать какие-либо действия.

Возможно, Агата не желает, чтобы стало известно, что Тимофей наотрез отказывается переезжать от отца к матери, так как это может повлиять на решение суда. Дело в том, что в возрасте десяти лет ребёнок уже может выражать своё мнение, и это необходимо принимать во внимание при рассмотрении дела в суде. В результате Агата может утратить право на совместное проживание с сыном.

Жизнь после развода продолжается


Петр Дранга, Агата Муцениеце и ее дочь Мия (Фото: соцсети)

Агата Муцениеце в своём блоге рассказала, что она решила отпустить ситуацию с сыном и дать ему пожить с отцом. Тем более, что у самой актрисы сейчас есть более актуальные заботы. Она полностью поглощена новым романом.

В начале осени прошлого года Аката появилась на публике с аккордеонистом Петром Дранга и совсем скоро познакомилась с его родителями. Аккордеонист в свою очередь стал вхож в семью Муцениеце и очень хорошо поладил с ее дочкой Мией.

Пара вместе встречала Новый год, а после влюбленные отправились отдыхать на Мальдивы. При этом дочь Агата оставила бывшему мужу Павлу Прилучному. Поклонники теперь гадают, вернётся ли девочка к матери или, как и её брат Тимофей, останется с отцом?

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«Все неправильно сделала Женя в своей жизни»: какие тайны Добровольской вскрыла крестная ее детей и за какие грехи расплачивается сама
29 января 2025, 17:25

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)

Актриса Екатерина Васильева была духовным наставником Евгении Добровольской и, по информации СМИ, крестной матерью ее детей. Оказалось, что Васильева была близка с Добровольской и считает, что та многое в своей жизни сделала неправильно. Подробности приводит «Радио 1».

Все сделала неправильно


По мнению Васильевой, Евгении Добровольской стоило быть мягче ради семьи.

«Все неправильно сделала Женя в своей жизни. Все неправильно. Не оттого, что она такая хорошая и сильная, и умная. Оттого, что она глупая, упрямая и гордая», — говорила она в интервью передаче «Однажды…» на НТВ.

Васильева призналась, что очень переживала за свою подругу, когда она расходилась с Михаилом Ефремовым. 79-летняя Екатерина Сергеевна считала их идеальной парой.
Евгения Добровольская (Фото: соцсети)

«Я очень страдала вместе с ней из-за того, что разрушилась пара, которая мне казалась настоящей семьей. Такой она и должна была остаться. Мне казалось, что они делают непоправимую ошибку. Очень мне жалко было, что Николаша… Николашу я очень люблю и когда разваливается семья, ребенок страдает в большей степени», — сетовала Екатерина Васильева.

Напомним, в браке с Михаилом Ефремовым Добровольская родила сына Николая, на которого переписала двухкомнатную квартиру. Известно, что молодой человек на сегодняшний день никем не работает.

В чужом глазу соринку видишь…


Тем временем сама Васильева сама наделала в жизни много ошибок, которые теперь замаливает в монастыре.

Первым мужем актрисы стал режиссёр Сергей Соловьёв, которому она часто изменяла и в итоге подала на развод. Позже она вышла замуж во второй раз за драматурга Михаила Рощина. Васильева очень любила его, но со временем страсти погасли и оба начали погуливать.

Карьера для Васильевой была всегда важнее семьи и будущих детей, поэтому она не раз делала аборты в страхе потерять желаемую роль. Однако в 1973 году она решается оставить беременность и родила сына Митю, которого через много лет заставила бросить беременную Елену Корикову и жениться на другой девушке. В итоге парень стал священником на радость известной матери. В браке у него родилось восемь детей. Рожденного внука от Кориковой Васильева так и не признала и говорить об этом не желает.
Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Визит дамы»)
Последним мужем актрисы стал художник Андрей Ларионов, с которым она познакомилась на съёмках фильма «Ключ без права передачи».

Замаливает грехи в монастыре


В последние годы знаменитая актриса стала глубоко верующим человеком и ежедневно замаливает свои прошлые грехи. В 1991 году Васильева стала инокиней в Толгском монастыре и получила имя Василиса. Фактически знаменитость просто живёт при монастыре. Сама она в одном из интервью призналась, что в обители ей проще вставать каждое утро на службу, к тому же там её не допекают журналисты. Однако спустя три года приняла решение вернуться к прошлой жизни, но религия осталась в ее жизни навсегда.

Васильева очень жалеет, что пришла к Богу только в зрелом возрасте. Она призналась, что могла бы не наделать в жизни столько ошибок.

«Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось», — признавалась Васильева.

Актриса впервые после долгого отсутствия появилась на публике, чтобы проводить Добровольскую в последний путь.

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«Можно слушать только в запое и под наркозом»: Юрий Лоза резко раскритиковал Клаву Коку
Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку
29 января 2025, 17:22

Клава Кока (фото: соцсети)

Певец и композитор Юрий Лоза откровенно высказался о современной эстраде. Под горячую руку попала Клава Кока, которую музыкальный критик обвинил в неумении петь, а её популярность объяснил трендом на безвкусицу.
Музыкант категорично ответил на вопрос о возможном дуэте со звездой. Он отметил, что никогда не согласился бы с ней выступать, потому что она не умеет петь и не вытянула бы ни одной ноты в его песнях.

Также Лоза выразил недоумение по поводу того, как люди могут слушать песни Коки. По его словам, у неё нет ни одной нормальной песни, из-за чего дискография очень скудная и недостойная.

«У неё нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом», – подчеркнул Лоза.
Кроме того, исполнитель предположил, что российский шоу-бизнес плетёт против него интриги. Такое предположение было выдвинуто из-за того, что песни Лозы перестали принимать на радио, отдавая предпочтение популярным поп-исполнителям.

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Продюсер Константин Эрнст станет президентом Международного союза КВН
29 января 2025, 16:33

Константин Эрнст (Фото: соцсети)

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст станет новым президентом Международного союза КВН. Он принял предложение Александра Маслякова-младшего, который попросил его занять эту должность.
Это произошло на фестивале «КиВиН-2025», а соответствующая информация уже размещена на сайте «Клуба Весёлых и Находчивых» (КВН). Ранее эту должность занимал бессменный ведущий популярнейшей телепередачи Александр Масляков-старший. Он умер в сентябре прошлого года на 83-м году жизни от рака лёгких. По словам врачей, опухоль была уже неоперабельной.

Известный продюсер принял участие в фестивале в режиме онлайн-связи. Он поблагодарил Маслякова-млаадшего и всех кавээнщиков за доверие, согласился стать президентом Союза и пообещал всем лигам КВН «творческое сотрудничество».

«Мы будем продолжать. <…> Я надеюсь, что Александр Васильевич, наблюдая за нами сверху, скажет, что КВН — тот», — сказал Эрнст, ранее многократно оценивавший команды в качестве члена жюри.

Многократно декларировалось, что должность президента Международного союза КВН носит чисто символический характер. В то же время занимавший этот пост Масляков-старший выпустил несколько «указов», в том числе о защите авторских прав, запрете «плюсовых» фонограмм и «участии в некавээновских телевизионных проектах».

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Стало хуже: Врач раскрыл, как выступления на сцене влияют на здоровье 90-летней Алисы Фрейндлих
Врач Новоселов: сцена 90-летней Алисе Фрейндлих продлевает жизнь
29 января 2025, 16:32

Алисе Фрейндлих (Фото: скрин-шот из фильма «Служебный роман», 1977 г.)

90-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вновь испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что в конце 2020 года актриса была госпитализирована с 80%-м поражением легких из-за коронавирусной инфекции.
«Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить», — поделилась она недавно.

Однако актриса заявила, что несмотря на проблемы с сердцем и возраст, она не может расстаться со сценой из-за энергетической подпитки.

Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» назвал две главные причины, по которым Алисе Фрейндлих стоит продолжать выступления на сцене.

«Во-первых, социальная востребованность человека — это очень важно. То есть она понимает, что нужна. Очень важно в этом возрасте осознавать свою нужность — не выдуманную, а реальную. У нее есть своя публика — ее помнят и любят. Она добавляет им жизни, а они — ей. Во-вторых, при подготовке к выступлению она тренирует свой мозг. А мозг — это самое главное, что определяет наше старение. Поэтому, по возможности, руководство театра, с моей точки зрения, должно сделать все, чтобы она продолжала работать», — объяснил эксперт.

По его словам, здесь также можно сказать о преемственности поколений: как молодые относятся к ветеранам, так и к ним будут относиться — это основа воспитания общества.

«Чувство локтя, уважение к старшим — это очень важная позиция в наше непростое время, уважение к женщине. Я считаю, что не на глобальную нагрузку, а по возможности можно работать в таком возрасте. Человек будет чувствовать себя в центре внимания», — сказал гериатр.

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Ушел в отпуск и не вернулся: как сейчас живет Иван Ургант? Анонс нового шоу и гонорар в 10 млн рублей
29 января 2025, 15:46

Иван Ургант (Фото: соцсети)

Телеведущий и актер Иван Ургант приобрел широкую известь благодаря съемкам в программах «Вечерний Ургант», «Большая Разница» и «Смак». Он снимался в кино, работал ведущим, но после начала спецоперации вдруг ушел в отпуск и не вернулся. Некоторое время назад телеведущий анонсировал съемки новой передачи.

Карьера телеведущего

Иван Ургант появился на свет 16 апреля 1978 года в Санкт-Петербурге в семье актеров. Его родители — актер театра и кино Андрей Ургант и заслуженная артистка Российской Федерации Валерия Киселева, бабушка — народная артистка РСФСР Нина Ургант.

Иван Ургант учился в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. С 2005 года он трудился на Первом канале, был ведущим передач «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант».

Проект «Вечерний Ургант» убрали из эфира после начала специальной военной операции. В тот момент Ургант объявил, что ему «дали отпуск». По прошествии времени ведущий так и не вернулся в эфир, но официальных сообщений о его увольнении федеральное телевидение не делало.

Директор Первого канала Константин Эрнст не захотел говорить о сроках возвращения Ивана в эфир.

Иван Ургант (Фото: соцсети)

Личная жизнь Ивана Урганта

Первый раз Иван Ургант заключил брак сразу после совершеннолетия. Несмотря на возражения семьи, он женился на 22-летней девушке по имени Карина Авдеева. За полтора года отношений пара поняла, что еще не готова к настолько серьезным переменам в жизни. Иван и Карина подали документы на развод. Девушка оставила фамилию бывшего мужа.

Потом Иван состоял в гражданском браке с Татьяной Геворкян. Влюбленные познакомились в офисе MTV. Татьяна делилась, что пожалела одиноко сидящего в операторской парня и угостила его шоколадкой. Они были вместе практически пять лет, снимали квартиру, строили планы, но разошлись вскоре после перехода Урганта на Первый канал.

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Часть людей полагала, что как раз в профессиональной зависти Татьяны и была причина расставания, но девушка отрицала все обвинения такого плана, заявив, что разлад произошел из-за ее страха перед серьезными отношениями и проблем личного характера, которые были вызваны регулярным стрессом на работе.

Еще девушка выяснила, что Ургант ужинал в ресторане с другой, хотя ей сказал, что встречается с товарищем. Геворкян собрала вещи и ушла, ничего не сказав молодому человеку.

В 2006 Ургант познакомился актрисой Эмилией Спивак на съемочной площадке фильма «Жесть», тогда же они получили главные роли в фильме «Трое и снежинка». По сюжету герои Ивана и Эмилии испытывают друг к другу чувства. Съемочная группа подчеркивала, что Спивак кокетничала с Ургантом и после съемок.

Наталья Кикнадзе и Иван Ургант (Фото: соцсети)


Однажды Ургант ужинал не с Эмилией, а в компании Натальи Кикнадзе, в которую телеведущий был влюблен еще в юности, когда учился в гимназии. В 10 классе между молодыми людьми даже возникла взаимная симпатия, но после выпуска их пути разошлись.

Ургант приехал в Санкт-Петербург по деловым вопросам и столкнулся с Натальей. Спонтанная встреча вылилась в нечто большее — через некоторое время Ургант сделал Кикнадзе предложение.

Возлюбленные тайно поженились после долгих лет совместной жизни. Эрика, одна из двух дочерей Натальи от первого брака, осталась жить с мамой и новым отчимом.

15 мая 2008 года у Урганта и Кикнадзе появился первый совместный ребенок. Дочку Нину назвали в честь бабушки Ивана. Семь лет спустя, 21 сентября 2015, родилась Валерия Ургант.

Реакция Ивана Урганта на спецоперацию

После начала специальной военной операции Иван Ургант разместил в социальных сетях черный квадрат. Публикация до сих пор доступна в его личном блоге.

«Страх и боль. Нет войне», — написал телеведущий.

Отец телеведущего Андрей Ургант также делился, что у него с сыном схожие гражданские позиции. Сам Ургант-старший после начала спецоперации рассказал, что всегда «будет верен своей стране и армии», но отметил, что имеет в виду советский флаг и Красную армию.

Иван Ургант (Фото: соцсети)

Вернется ли ведущий на Первый канал

Летом 2024 года журналисты начали обсуждать возможное возвращение Ивана Урганта на телевидение, о чем якобы намекнул Константин Эрнст. Глава Первого канала был членом жюри в выпуске КВН и спросил у команд, по каким передачам они скучают. Один из участников попросил вернуть программу «Вечерний Ургант» и ее ведущего. Зал поддержал идею громкими аплодисментами. Сам Эрнст улыбнулся, однако не дал определенного ответа.

«Вечерний Ургант» вернулся в соцсети после трех лет тишины
«Вечерний Ургант» вернулся в соцсети после трех лет тишины

В конце января в аккаунте шоу «Вечерний Ургант» впервые за три года тишины появилась публикация. Создатели передачи поделились отрывком из выпуска, гостем которого был актер Юра Борисов.

«Мы вспомнили пароль», — обратили внимание создатели программы.

Депутат Государственной думы Елена Драпеко в интервью NEWS.ru уточнила, что Иван Ургант вполне имеет возможность вернуть былую востребованность и популярность в РФ, если пересмотрит свою позицию и поддержит соотечественников на фронте.

«Он ведь так и не выступил в защиту наших солдат, не поддержал СВО. Это и есть его шанс, на мой взгляд. И никакая другая деятельность ему не поможет. В первую очередь именно он должен пересмотреть свою позицию, так как ее вряд ли пересмотрит страна», — отметила Драпенко.

Иван Ургант сейчас

К настоящему времени Ургант еще не вернулся к работе телеведущего. В декабре 2024 года телеканал СТС убрал из эфирной сетки практически все части из серии фильмов «Елки», в съемках которых он принимал участие.

После ухода с телевидения артист начал работать в музыкальной сфере под псевдонимом Гриша Ургант. Он выступает на корпоративах, а еще трудится ведущим на мероприятиях. Как рассказали NEWS.ru в ивент-агентстве, гонорар Ивана составляет порядка 10 млн рублей.

Перед Новым годом Ургант записал поздравление для подписчиков и поделился планами на 2025 год.

«Во-первых, снять интересную передачу, во-вторых, написать книгу, в-третьих, Гриша Ургант выпустит новый альбом в 2025 году», — обратил внимание телеведущий.

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Звезды «Битвы экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков сообщили о рождении первенца
29 января 2025, 15:31

Ирина Певчая и Александр Саков (фото: соцсети)

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков сообщили о рождении первого ребёнка. Молодая пара опубликовала первую фотографию из роддома.
Звёзды мистического шоу впервые стали родителями. Пара не показала малыша, но представила фото из роддома, где он появился на свет. Ирина держит за руку Александра. Очевидно, он был рядом с ней во время родов.

Фото: соцсети

Поклонники звездной пары искренне поздравили их с пополнением в семье. В сентябре прошлого года Певчая и Саков раскрыли пол будущего ребёнка – у них сын.

Ирина и Александр познакомились на съёмках 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Отношения развивались стремительно. Они обручились и поженились ещё будучи участниками проекта. После Певчая покинула проект по собственному решению, а Саков дошёл до финала, где, правда, уступил победу Артёму Краснову.

Кстати, судья шоу «Экстрасенсы. Реванш» Влад Череватый является мужем родной сестры Ирины.

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«Карма ее настигла»: что отец Лены Миро сказал о ее смерти и как на самом деле скончалась скандальная блогер
29 января 2025, 15:27

Елена Мироненко/Лена Миро (Фото: соцсети)

Новости о смерти скандально известного блогера Лены Миро (Елена Мироненко) появились еще весной 2024 года. СМИ писали, что девушка попала в ДТП в США, после которого впала в кому и потом умерла. Тогда многие пользователи интернета усомнились в гибели девушки. 27 января были опубликованы первые документы, которые указывают на то, что блогер действительно скончалась. Подробности приводит «Радио 1».

«Меня читают красивые люди»


Свой блог в Live Journal Лена Миро создала в 2010 году. Она писала «о добром и полезном», но такое читать никто не хотел. Тогда она кардинально сменила стиль на провокационный. Предполагалось, что поступить так подсказал девушке журналист Андрей Шмаров, с которым ей приписывали роман в то время.

Так, Миро начала писать скандальные тексты о звездах шоу-бизнеса, высмеивала их внешний вид и одежду. Она даже предлагала сделать вход в Москву платным «для мерзотнейших старух и прочей нечести», оскорбляла полных людей. Своими публикациями Лена Миро нажила немало врагов. Однако были и те, кто считал, что посты пишет вовсе не Лена, а другие люди от ее имени. Блог она вела 13 лет, но в 2023 году решила его закрыть по неизвестным причинам и пропала.
Елена Мироненко/Лена Миро (Фото: соцсети)

«Блог закрыт»


В марте 2023 года Лена Миро сообщила о закрытии своего блога.

«Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет», — такой пост она опубликовала в ЖЖ.

После этого девушка пропала. Многие даже начали сомневаться, существовала ли она на самом деле. В апреле в СМИ разлетелась новость о гибели блогера. СМИ писали, что Елена Мироненко попала в жуткое ДТП, впала в кому и впоследствии скончалась в больнице. При этом родственники и друзья публично ее гибель не подтверждали, не было и соответствующих документов.

Согласно слухам, на похоронах девушки присутствовала только ее мать, а отец, как уверяют авторы постов и статей, не захотел приехать и проститься с дочерью.

«Отец не поехал. Сказал, цитата: "Карма ее настигла, сама виновата"», – приводила газета «КП» слова инсайдера.

Однако в смерть Миро поверили немногие. Кто-то посчитал, что таким образом блогер решила привлечь к себе больше внимания, другие считали, что она решила начать жизнь с чистого листа с мужем фотографом, Ричардом Прайдом, свадьба с которым состоялась в 2017 году.

«Да она живая, воспитывает ребенка, пишет книжки. И с отцом у нее замечательные отношения, случись что – он бы прилетел к ней. Этот пост кто-то специально сделал. Регулярно вижу ее в супермаркете, и с животом видела, и с коляской», – написала комментарий девушка, которая якобы живет в США.

Появились документы, подтверждающие смерть Миро


На днях вновь всплыла история Миро. Однако на этот раз СМИ все же нашли документы, указывающие на смерть Миро. Baza опубликовала документы о том, что 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко, причина — «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью». Из данных ФНС следует, что умерла «королева ЖЖ» 20 апреля 2024 года.

Теперь же известно, что в городе Старый Оскол Белгородской области открыто дело о наследстве, именно там, где родилась Мироненко.

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Не смог сделать первый шаг: сын-фрик Елены Яковлевой передумал сводить татуировки
29 января 2025, 15:18

Денис Шальных (фото: соцсети)

Сын актрисы Елены Яковлевой решил наконец избавиться от своего жуткого образа, однако так не смог сделать первый шаг.
Денису Шальных 32 года. Практически всё его тело покрыто татуировками, за что в соцсетях его называют фриком. Причём, некоторые из изображений имеют жуткий смысл. Несколько лет назад, мужчина набил портреты известных жестоких маньяков.

Отношения Шальных с родителями сильно ухудшились из-за его образа, поэтому ради них он решился свести тату.

Однако, не прошло и года, как сын звезды сериала «Каменская» передумал. Выяснилось, что процедура сведения татуировок очень болезненная, дорогостоящая и долгая. К тому же, в случае с Денисом, на коже останутся многочисленные шрамы. Поэтому мужчина решил отложить эту затею, и вместо этого накачался и перекрасил волосы в розовый цвет.

Денису Шальных пророчили большое и светлое будущее. После школы он поступил на режиссёрский факультет, а в 21 год сдал языковой экзамен и поехал учиться в Оксфорд. Однако через некоторое время он бросил учёбу и вернулся в Москву. Он долго не мог найти своё дело и в итоге остановился на бодибилдинге.

Елена Яковлева (фото: соцсети)

Елене Яковлевой было тяжело принять образ жизни сына. Она до последнего надеялась, что Денис получит высшее образование и выстроит хорошую карьеру. Но, несмотря на это, она всегда защищает его перед публикой. Актриса не раз говорила, что её сын заботливый и добрый, а татуировками он лишь пытается проявить свои чувства и переживания.

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