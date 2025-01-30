«Совершенно вас не слышу»: звезда «Глухаря» прокомментировал потерю слуха

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Российский актер, звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский опроверг сообщения СМИ о потере слуха. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что с ним все хорошо.
«Вы знаете, да, совершенно вас не слышу... Шучу, шучу, шучу! Мне уже товарищ написал, заволновался. Все со мной в порядке. Говорю я, а не искусственный интеллект. Все со мной отлично, все хорошо», — поделился артист.Напомним, ранее телеграм-канал Mash писал, что Котлярский экстренно попал в больницу с жалобами на потерю слуха. Издание отмечало, что Котлярский начал быстро терять слух в последние недели, а самолечение никак не помогало.
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