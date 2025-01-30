«Очень русский»: Актер Андрей Финягин раскрыл секрет популярности Юры Борисова

Юрий Борисов (Фото: соцсети)
Настоящий герой российского современного кинематографа — какой он?
«Русский герой — человек простой и настоящий. Который не пытается строить из себя неизвестно что. Что-то вот такое: простое, доброе, душевное, человеческое, выступающее за те ценности, которые интересны нам. Который не выглядит, извините за выражение, педиковато», — делился своими размышлениями в беседе с «Радио 1» российский актёр и телеведущий Оскар Кучера.
Он тогда еще не знал, что через несколько месяцев со всех российских и мировых площадок будет звучать «Юра Борисов», которого называют вторым Сергеем Бодровым. Многие утверждают, что суть Борисова в его простоте и близости к народу, в открытости души — широкой и русской.
Андрей Финягин (Фото: соцсети)
Актер театра и кино Андрей Финягин в беседе с «Радио 1» сообщил, что героев в российском кинематографе много, и Юра — один из них.
«История с "Оскаром" кардинально изменила ситуацию в восприятии людей. Мне кажется, что Юра очень талантливый и глубокий человек. Я как-то смотрел с ним интервью, и оно для меня было более показательно, чем многие его актерские работы. Мне кажется, что та роль, с которой он номинирован, не самая выдающаяся — просто так случилось. Юра — личность интересная и самобытная. Его успех не случаен», — поделился собеседник.
По его словам, любая премия — это политика, основанная на субъективности — особенно, когда дело касается искусства.
Юрий Борисов (Фото: скрин-шот из фильма «Анора»)
«Юра — человек ищущий, тонкий — и это здорово. Он для Запада ассоциируется как какой-то очень русский. Тут тоже должно совпасть», — прокомментировал Андрей Финягин.
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Анастасия Панченко