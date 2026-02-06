Эскиз Микеланджело продали на аукционе за $27,2 млн
На аукционе Christie’s ушёл с молотка недавно обнаруженный эскиз Микеланджело — рисунок, изображающий правую ступню Ливийской Сивиллы из Сикстинской капеллы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Сделка установила рекорд среди проданных работ мастера эпохи Возрождения. Неизвестный покупатель приобрёл произведение за $27,2 млн, что в 13 раз превысило стартовую цену.
Полотно имеет размер 13,5 × 11,5 см. На нём изображена правая ступня Ливийской Сивиллы (фигура из росписи Сикстинской капеллы).
Предыдущий ценовой рекорд среди рисунков Микеланджело удерживал эскиз обнажённого юноши. В 2022 году его продали за $24,3 млн. Новый результат не только превзошёл это значение, но и продемонстрировал устойчивый интерес коллекционеров к графическому наследию великого мастера.
Читайте также: