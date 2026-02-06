Эскиз Микеланджело продали на аукционе за $27,2 млн

06 февраля 2026, 04:25

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

На аукционе Christie’s ушёл с молотка недавно обнаруженный эскиз Микеланджело — рисунок, изображающий правую ступню Ливийской Сивиллы из Сикстинской капеллы. Об этом пишет The Wall Street Journal.