Эскиз Рембрандта с отдыхающим львом ушел с молотка почти за $18 млн
Эскиз голландского художника Рембрандта «Отдыхающий молодой лев» продали за $17,8 млн. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby’s.
Работа датируется концом 1630‑х — серединой 1640‑х годов. Произведение является одним из шести известных изображений львов, созданных известным художником. Эксперты отмечают, что эскиз «явно был написан с натуры».
Это первый за столетие лев кисти Рембрандта, появившийся на рынке, и единственный его эскиз с изображением животного, который сохраняется в частных коллекциях. Работа выполнена мелом на бумаге и имеет размеры 11,5 × 15 см.
Ранее в Нью-Йорке продали самый дорогой лот за всю историю существования аукционов. Им оказалась картина австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер».
