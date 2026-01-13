В Японии самую дорогую рыбу продали за 253 миллиона рублей
Японский ресторатор Киеси Кимура, известный как «Король Тунца», вновь стал победителем новогоднего рыбного аукциона в Токио. Об этом сообщает Agence France-Presse.
На торгах он приобрёл тунца весом 243 килограмма, выловленного у северного побережья Японии. Стоимость лота достигла 510,3 млн иен (около 253 млн рублей) — самая высокая цена с 1999 года. Ранее самым дорогим считался 278-килограммовый тунец, который продали в 2019 году.
Кимура отметил, что планировал купить рыбу подешевле, но рост цен оказался неожиданно быстрым и впечатляющим. Пойманного тунца разделают и используют для приготовления суши, которые будут продаваться в заведениях ресторатора.
