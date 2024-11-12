Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске состоялся первый этнокультурный форум «Россия – симфония народов!». Одним из событий форума стало открытие выставки национальных культур, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На выставке были представлены изделия народных промыслов, прошли яркие дефиле в национальных костюмах. Гости познакомились с историей, традициями и культурой народов России.
Организаторы, участники и гости мероприятия решили сделать форум традиционным и открыть его для широкой аудитории в следующем году.
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«Председатель Московского регионального отделения «Общероссийского объединения корейцев» Александр Пак подчеркнул важность межнациональных мероприятий. По его словам, обмен национальными традициями способствует дружбе и сплочённости народов. Подобные события укрепляют общероссийскую гражданскую идентичность. Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Татьяна Ключникова рассказала, что студенты показали свои творческие работы, посвящённые национальным обрядам, традициям и праздникам», – говорится в сообщении.
Организаторы, участники и гости мероприятия решили сделать форум традиционным и открыть его для широкой аудитории в следующем году.
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Лора Луганская