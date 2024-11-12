На Школьной улице в Красногорске обустроили новые парковочные места

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Новые парковочные места обустроили у дома №20А по Школьной улице, работа была проведена по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«С просьбой о дополнительных парковочных местах жители обратились к властям муниципалитета в ходе выездной администрации. Работы заняли около недели и уже подходят к концу», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили, что новые парковочные места позволят автомобилистам с комфортом оставлять свои машины возле домов, при этом не перегораживая проход пешеходам. Это особенно важно для пожилых людей и инвалидов, а также для семей с маленькими детьми — ведь теперь машины не будут мешать проходу с колясками.
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