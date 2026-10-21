«Это мерзко»: Зрителей возмутила сцена, где Ефремов бегает в трусах за Михалковой

21 октября 2026, 19:03

Сцена с Ефремовым в трусах из спектакля «Без свидетелей» вызвала споры в сети

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Часть интернет-пользователей раскритиковала сцену из спектакля «Без свидетелей», где Михаил Ефремов в семейных трусах бегает за Анной Михалковой. Кадры из постановки опубликовала в Instagram* блогер Виктория Евдокимова.





Сама Евдокимова высоко оценила актёрскую работу. По мнению девушки, в игре артиста читается глубокая эмоциональная нагрузка, а дуэт с Михалковой получился выразительным.

«Никита Михалков не зря рискнул, взяв Михаила Ефремова: чувствуется и опыт, и боль, и ирония», — заявила блогер.

«Бегающие в трусах старые актёры на протяжении всего спектакля — это мерзко»; «Почему в театрах, куда люди приходят приобщиться к культуре, сейчас показывают вот эту мерзость?» — написали критики под постом.