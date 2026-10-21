«Это мерзко»: Зрителей возмутила сцена, где Ефремов бегает в трусах за Михалковой
Сцена с Ефремовым в трусах из спектакля «Без свидетелей» вызвала споры в сети
Часть интернет-пользователей раскритиковала сцену из спектакля «Без свидетелей», где Михаил Ефремов в семейных трусах бегает за Анной Михалковой. Кадры из постановки опубликовала в Instagram* блогер Виктория Евдокимова.
Сама Евдокимова высоко оценила актёрскую работу. По мнению девушки, в игре артиста читается глубокая эмоциональная нагрузка, а дуэт с Михалковой получился выразительным.
«Никита Михалков не зря рискнул, взяв Михаила Ефремова: чувствуется и опыт, и боль, и ирония», — заявила блогер.Однако часть интернет-пользователей сочла сцену излишне откровенной и неуместной.
«Бегающие в трусах старые актёры на протяжении всего спектакля — это мерзко»; «Почему в театрах, куда люди приходят приобщиться к культуре, сейчас показывают вот эту мерзость?» — написали критики под постом.Таким образом, спектакль «Без свидетелей» не переставая вызывает ажиотаж у зрителей.