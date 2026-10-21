«Второй день рождения»: Алексей Щербаков рассказал, как чудом выжил в ДТП в Японии

21 октября 2026, 18:49

Комик Алексей Щербаков рассказал об аварии в Японии, где сломал шесть позвонков

Алексей Щербаков (Фото: Instagram* @shcherbakov_alexei)

Комик Алексей Щербаков в своём блоге напомнил о страшной аварии, которая едва не унесла его жизнь.





Артист сообщил, что в 2025 году попал в ДТП и сломал шесть позвонков.

«Ровно год назад, 21 октября, я знатно разбился на машине в Японии. Да так, что без прикрас такой трюк смотрелся бы на 10 из 10 в самом последнем «Форсаже». Я сломал шесть позвонков, чудом выжил, действительно непонятно как! Так вот. У меня сегодня второй день рождения», — написал он.