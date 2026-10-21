«Второй день рождения»: Алексей Щербаков рассказал, как чудом выжил в ДТП в Японии
Комик Алексей Щербаков рассказал об аварии в Японии, где сломал шесть позвонков
Комик Алексей Щербаков в своём блоге напомнил о страшной аварии, которая едва не унесла его жизнь.
Артист сообщил, что в 2025 году попал в ДТП и сломал шесть позвонков.
«Ровно год назад, 21 октября, я знатно разбился на машине в Японии. Да так, что без прикрас такой трюк смотрелся бы на 10 из 10 в самом последнем «Форсаже». Я сломал шесть позвонков, чудом выжил, действительно непонятно как! Так вот. У меня сегодня второй день рождения», — написал он.По словам комика, авария произошла во время поездки по горной дороге. Щербаков вместе с друзьями устроил автомобильный заезд, но в какой-то момент не справился с управлением — машина слетела с трассы прямо в обрыв.