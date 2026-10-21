20-летнюю внучку Александра Маслякова заподозрили в подтяжке лица

21 октября 2026, 18:13

Хирург Осман оценила внешность внучки Маслякова и назвала возможные процедуры

Таисия Маслякова (Фото: Instagram* @maslyakovaat)

Пластический хирург Мадина Осман предположила, что 20-летняя внучка Александра Маслякова Таисия сделала блефаропластику и ввела инъекцию в скуловую зону.





В беседе с «Газетой.Ru» Осман оценила свежие снимки Масляковой, которые вызвали критику в сети. Хирург отметила, что девушка отлично выглядит, несмотря на насмешки пользователей.

«Возможно, была сделана блефаропластика верхнего века, но опять-таки это спорный вопрос. Нижняя блефаропластика могла быть сделана трансконъюнктивально, а вот верхняя — это может быть броулифт, чтобы поднять угол брови, тогда, соответственно, и достигается эффект «лисьих глазок». Она могла сделать эндоскопию верхней трети лица. Также видно, что щёчки пухлые — это, скорее всего, инъекция в скуловую зону препаратами на основе гидроксиапатита кальция. Возможно, убраны комки Биша, потому что скуловая зона явно поднята», — поделилась Осман.