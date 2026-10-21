Юморист Вадим Галыгин опубликовал фото с женой и тремя сыновьями
Юморист Вадим Галыгин показал своих детей. Он поделился в личном блоге кадрами с семейной фотосессии в честь рождения третьего сына.
Артист позировал с женой Ольгой и мальчиками в студии на бежевом фоне. Все члены семьи надели одинаковые белые футболки. Супруга Галыгина держит на руках новорожденного сына Луку, рядом с ней стоит средний сын Иван, а старший сын Вадим находится на переднем плане.
Напомним, что актёр сделал предложение Ольге в 2010 году. Юморист публично попросил руки возлюбленной со сцены фестиваля Comedy Club в Турции, и она сказала «да». В том же году пара сыграла свадьбу. Их старшему сыну Вадиму 15 лет, среднему Ивану семь лет, а младшему Луке три месяца.
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