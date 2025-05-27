«Этот человек всегда прав»: дочь Олега Ефремова сделала откровенное заявление

Дочь артиста Олега Ефремова Анастасия заявила «Каравану историй», что «этот человек всегда прав». Со дня смерти звезды советского кинематографа прошло 25 лет. По словам собеседницы, с годами она убеждается в правоте отца во многих вещах все больше.