Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ «Этот человек всегда прав»: дочь Олега Ефремова сделала откровенное заявление

«Этот человек всегда прав»: дочь Олега Ефремова сделала откровенное заявление

Дочь Олега Ефремова заявила, что ее отец прав во всем
Олег Ефремов (Фото: Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе»)

Олег Ефремов (Фото: Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе»)

Дочь артиста Олега Ефремова Анастасия заявила «Каравану историй», что «этот человек всегда прав». Со дня смерти звезды советского кинематографа прошло 25 лет. По словам собеседницы, с годами она убеждается в правоте отца во многих вещах все больше.
«Во мне живет это счастливейшее ощущение. Вот сколько лет, как его уже нет, а я чем дальше, тем больше убеждаюсь в его абсолютной во всем правоте», — прокомментировала Анастасия Ефремова.
Она добавила, что ее звездный отец добился бы успехов в любой сфере, если бы не выбрал театр и кино, поскольку был «невероятно талантливым». В качестве примера, Анастасия назвала профессию ученого. Вместе с тем Олег Ефремов рано сделал свой выбор и не изменял ему, заключила дочь артиста.

Олега Ефремова не стало на 73-м году жизни 24 мая 2000 года. Официальной причиной смерти назван рак легких.

Читайте также:

«Миша был болен»: Оскар Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей

«Меня сильно оскорбляет»: Павел Дуров выступил с заявлением

«Зависимость на всю жизнь»: врач о скандальном поведении Глюкозы в клубе
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#культура
#новости
«Ждали, что он вернется»: можно ли было спасти умершего в 60 лет Виталия Соломина
Нейрохирург Крылов: спасти Виталия Соломина было невозможно
27 мая 2025, 18:32

Виталий Соломин (Фото: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Актер Виталий Соломин скончался 27 мая 2002 года в Москве после инсульта. Новость о его кончине потрясла друга «доктора Ватсона» Александра Клюквина.
«Ждали, что он поправится, вернется…» — говорил артист.
Клюквин отмечал, что никак не мог соединить смерть Соломина с его личностью. Актер вспоминал, что Виталий Мефодьевич был человеком компанейским и искрометным, любил устраивать праздники и выпить. Нейрохирург Владимир Крылов, оперировавший Соломина, ответил, реально ли было спасти звезду советского кинематографа.

«К сожалению, в случае с Виталием Соломиным поражение мозга было столь серьезным, что спасти замечательного артиста было невозможно», — сказал доктор в беседе с «Экспресс-Газетой».

Виталий Соломин умер на 61-м году жизни. Мужчина страдал гипертонией.

Читайте также:

Популярный турецкий артист Ильхан Шешен умер после продолжительной борьбы с онкологией

Актер из фильма «Черный океан» Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни

Умер актер из сериала «Семейный детектив» Геннадий Третьяков
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#культура
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Популярный турецкий артист Ильхан Шешен умер после продолжительной борьбы с онкологией
От рака легких умер известный турецкий актер и певец Ильхан Шешен
27 мая 2025, 09:41

Фото: iStock/SergeyPankratov

Популярный турецкий певец и актер Ильхан Шешен умер после продолжительной борьбы с болезнью. Артист не дожил до своего 77-летия несколько дней, передает издание GZT.
На протяжении нескольких лет Шешен боролся с онкологией. Диагноз ему поставили в 2023 году. Уточняется, что он умер от рака легких.

Ильхан Шешен начал музыкальную карьеру в 1968 году. В 1980-м он начал появляться на телеэкранах.

Шешен снимался в следующих проектах: «Любовь любит ложь», «Мумия в бегах» и «Заклеймённые розы» и других.

Читайте также:

Актер из фильма «Черный океан» Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни

Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская

Скончался актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…» Лев Бобышев
#актёр
#любовь
#диагноз
#смерть
#певец
#турция
#сериал
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Плакала»: Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет
90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет
26 мая 2025, 15:23

Алиса Фрейндлих и Хибла Герзмава (Фото: Инстаграм* @hiblagerzmava)

90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет. Актриса побывала на концерте оперной певицы Хиблы Герзмава.
После окончания выступления Фрейндлих встретилась со знаменитостью и поблагодарила ее за концерт.

«Вы умница, вы преодолели своим темпераментом исключительно мужские песни. Я сейчас прослезилась. Мне было восемь лет, я была в госпитале и пела солдатикам: "Эх, дороги, пыль да туман". Пела и плакала», — вспомнила артистка.

Под роликом, который опубликовала Герзмава в своем блоге, оперная певица высказала свое уважение Алисе Бруновне.

Читайте также:

Актеру сериала «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить

У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» Ольги Лапшиной случился приступ в театре

«Я звонил ему в больницу»: Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем

*Запрещен в РФ
#концерт
#певица
#звёзды
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актер из фильма «Черный океан» Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни
26 мая 2025, 11:16

Виктор Галкин (Фото: кадр из фильма "Черный океан")

На 65-м году жизни скончался исполнитель главной роли в кинокартине «Черный океан» Виктор Галкин. Причина смерти неизвестна, однако сообщается, что актера не стало накануне в воскресенье, 25 мая. Сейчас нет информации о месте и времени церемонии прощания.
Первая роль Галкина датирована 1987 годом в киноленте «Залив счастья», а всего в карьере артиста шесть проектов с учетом «Черного океана». Как пишет aif.ru, мужчина много лет прослужил в Приморском театре молодежи.

Перед этим стало известно о смерти российского артиста театра и кино Льва Бобышева. Он скончался в возрасте 84 лет. Дата прощания и причина смерти неизвестны.

Читайте также:

Актеру сериала «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить

Умер актер из сериала «Семейный детектив» Геннадий Третьяков

Скончался художник-постановщик «Звездных войн» Лесли Дилли
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#смерть
#актеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актеру сериала «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить
Актеру сериала «Склифосовский» Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом
26 мая 2025, 09:38

Константин Юшкевич (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актеру сериала «Склифосовский» Константину Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
55-летнего артиста мучили боли, а из-за перекоса костей длина ног стала разной. По этой причине Юшкевич хромал и ходил с костылями.

Первый сустав актеру заменили в прошлом году, второй — в начале 2025-го. На сегодняшний день звезда сериала «Склифосовский» ведет активную жизнь и продолжает выступать на сцене.

Читайте также:

«Я звонил ему в больницу»: Николай Цискаридзе рассказал о последнем разговоре с Юрием Григоровичем

У звезды сериалов «Аутсорс» и «Слово пацана» Ольги Лапшиной случился приступ в театре

Миллионы просмотров в 4 года: в чем феномен самой юной звезды российского Forbes Евы Карпикау
#жизнь
#звёзды
#операция
#здоровье
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате