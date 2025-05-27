«Этот человек всегда прав»: дочь Олега Ефремова сделала откровенное заявление

Олег Ефремов (Фото: Кадр из фильма «Три тополя на Плющихе»)
Дочь артиста Олега Ефремова Анастасия заявила «Каравану историй», что «этот человек всегда прав». Со дня смерти звезды советского кинематографа прошло 25 лет. По словам собеседницы, с годами она убеждается в правоте отца во многих вещах все больше.
«Во мне живет это счастливейшее ощущение. Вот сколько лет, как его уже нет, а я чем дальше, тем больше убеждаюсь в его абсолютной во всем правоте», — прокомментировала Анастасия Ефремова.Она добавила, что ее звездный отец добился бы успехов в любой сфере, если бы не выбрал театр и кино, поскольку был «невероятно талантливым». В качестве примера, Анастасия назвала профессию ученого. Вместе с тем Олег Ефремов рано сделал свой выбор и не изменял ему, заключила дочь артиста.
Олега Ефремова не стало на 73-м году жизни 24 мая 2000 года. Официальной причиной смерти назван рак легких.
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