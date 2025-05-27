«Зависимость на всю жизнь»: врач о скандальном поведении Глюкозы в клубе

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Telegram/@glukozamusic)
О скандальном поведении певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) высказался врач-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с порталом «Абзац».
Собеседник подчеркнул, что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает, но добавил, что поведение исполнительницы не может указывать на то, что она была под веществами. В частности, по мнению специалиста, Наталья могла подражать Мадонне.
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«Это может быть как в рамках измененного поведения, так и вне него. Здесь не видно лица, как в Красноярске, но напомню: если у нее уже были варианты зависимости, то зависимость остается на всю оставшуюся жизнь», — пояснил врач-нарколог.Доктор напомнил, что у Чистяковой-Ионовой давно начались варианты абстинентного поведения. Прошлым летом Глюкоза попала в скандал в Красноярске, где не могла петь и показывала странные жесты на Дне Металлурга. Ситуация повторилась в этом году, когда певица позволяла себе откровенные вещи в одном из питерских клубов, одевшись в яркое белье и короткие шорты и накрасив губы синим.
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