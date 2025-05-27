«Меня сильно оскорбляет»: Павел Дуров выступил с заявлением

Павел Дуров (Фото: Telegram/@durov)
Бизнесмена Павла Дурова сильно оскорбляет, когда его называют российским «активом». Об этом основатель Telegram рассказал в беседе с правозащитником Тором Халворссеном, пишет портал «Код Дурова».
«Меня сильно оскорбляет, когда люди говорят, что я российский «актив», — сказал Павел Дуров.Он подчеркнул, что те, кто высказывает подобные предположения, весьма поверхностно знают его биографию. Имеются в виду занятия Дурова до создания им популярного мессенджера.
«Я русский! И я, скорее, лучше умру, чем стану чьим-то активом», — добавил миллиардер.Павел Дуров напомнил о роли Telegram в развитии человеческих свобод и гражданского общества. В августе прошлого года Дурова обвиняли в размещении запрещенного контента в Telegram и ряде других преступлений.
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