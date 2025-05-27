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«Меня сильно оскорбляет»: Павел Дуров выступил с заявлением

Павла Дурова оскорбляет, когда его называют российским «активом»
Павел Дуров (Фото: Telegram/@durov)

Павел Дуров (Фото: Telegram/@durov)

Бизнесмена Павла Дурова сильно оскорбляет, когда его называют российским «активом». Об этом основатель Telegram рассказал в беседе с правозащитником Тором Халворссеном, пишет портал «Код Дурова».
«Меня сильно оскорбляет, когда люди говорят, что я российский «актив», — сказал Павел Дуров.
Он подчеркнул, что те, кто высказывает подобные предположения, весьма поверхностно знают его биографию. Имеются в виду занятия Дурова до создания им популярного мессенджера.

«Я русский! И я, скорее, лучше умру, чем стану чьим-то активом», — добавил миллиардер.
Павел Дуров напомнил о роли Telegram в развитии человеческих свобод и гражданского общества. В августе прошлого года Дурова обвиняли в размещении запрещенного контента в Telegram и ряде других преступлений.

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#шоу-бизнес
#павел дуров
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«Никаких предположений»: Катя Лель рассказала о поисках пропавшего экс-супруга
Катя Лель рассказала о поисках ее пропавшего экс-супруга Игоря Кузнецова
27 мая 2025, 21:38

Екатерина Чупринина (Фото: Telegram/@klel2935)

О пропавшем во Франции экс-супруге Кати Лель (Екатерина Чупринина) Игоре Кузнецове до сих пор нет никакой информации. Об этом певица рассказала «Абзацу» в кулуарах премьеры циркового шоу «Сны Пушкина».
«Вообще никаких предположений. Никаких», — высказалась исполнительница.
Катя Лель добавила, что ее бывший муж пропал 43 дня назад. Все очень волнуются. По словам звезды, она держит связь с родственниками мужчины. Знаменитость уточнила, что родные Кузнецова покинули Францию, не получив никаких новостей.

«Его родственники были недавно, они уехали из Франции», — сказала собеседница.
О продолжении поисков Игоря Кузнецова сообщалось 18 мая. Уточнялось, что его ищут водолазы. По мнению знакомых мужчины, он мог не пережить развод с Лель.

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#мир
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«Зависимость на всю жизнь»: врач о скандальном поведении Глюкозы в клубе
Врач Казанцев подозревает Глюкозу в наркотическом срыве
27 мая 2025, 20:54

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Telegram/@glukozamusic)

О скандальном поведении певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) высказался врач-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с порталом «Абзац».
Собеседник подчеркнул, что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает, но добавил, что поведение исполнительницы не может указывать на то, что она была под веществами. В частности, по мнению специалиста, Наталья могла подражать Мадонне.

«Это может быть как в рамках измененного поведения, так и вне него. Здесь не видно лица, как в Красноярске, но напомню: если у нее уже были варианты зависимости, то зависимость остается на всю оставшуюся жизнь», — пояснил врач-нарколог.
Доктор напомнил, что у Чистяковой-Ионовой давно начались варианты абстинентного поведения. Прошлым летом Глюкоза попала в скандал в Красноярске, где не могла петь и показывала странные жесты на Дне Металлурга. Ситуация повторилась в этом году, когда певица позволяла себе откровенные вещи в одном из питерских клубов, одевшись в яркое белье и короткие шорты и накрасив губы синим.

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#шоу-бизнес
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Дочь Волочковой так и не вышла замуж: что произошло
Мачеха дочери Волочковой Николаева рассказала, что Ариадна до сих пор не замужем
27 мая 2025, 20:19

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Мачеха дочери Анастасии Волочковой Елена Николаева рассказала Woman.ru, что Ариадна до сих пор не замужем. Месяц назад возлюбленные говорили, что связаны церковными узами.
«У них еще не было свадьбы, было только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией еще впереди. Весной прошло венчание и с мамой они отмечали заключение религиозного союза», — прокомментировала Елена Николаева.
Она добавила, что Ариадна не раскрывает дату торжества, как и прочие детали. Николаева отметила, что свадьба планируется этим летом.

Свадьба Ариадны Волочковой и ее возлюбленного Никиты Григоряна отгремела месяц назад в Петербурге. Празднование проходило в особняке Мясникова.

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«Миша был болен»: Оскар Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей
Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей, назвав алкоголизм болезнью
27 мая 2025, 20:18

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Шоумен Оскар Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей, пишет aif.ru. Исполнитель роли в сериале «Улицы разбитых фонарей» считает, что его коллега на момент смертельного ДТП был болен алкоголизмом.
«Ну какой Миша убийца, господи боже мой?... Миша был болен. Я не знаю, вылечился он сейчас от этой болезни или нет, но алкоголизм — это болезнь. И будучи больным, он совершил преступление», — высказался Оскар Кучера.

Он выразил уверенность, что человека нельзя клеймить всю жизнь, добавив, что ему жалко погибшего водителя. По мнению Оскара Кучеры, Михаил Ефремов «очень большой артист».

Михаила Ефремова освободили из колонии 9 апреля. Артист в настоящее время не появляется в медийном поле.

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#мир
#россия
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Была одета хуже, чем участники «голой» вечеринки: Бородин предложил проверить Глюкозу после видео из клуба
Виталий Бородин обратится в прокуратуру после видео с певицей Глюкозой из клуба
27 мая 2025, 20:01

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что обратится в прокуратуру с просьбой проверить поведение певицы Глюкозы. Об этом информирует NEWS.ru.
Речь идет о кадрах из ночного клуба Петербурга, в котором проходило выступление звезды.

«Мы обратимся в прокуратуру, чтобы сделали экспертизу по этому видео и привлекли ее к ответственности за развратные действия при несовершеннолетних», — цитирует NEWS.ru слова главы ФПБК.

Бородин добавил, что на концерте в клубе исполнительница была одета хуже участников «голой» вечеринки.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева хочет помириться с Филиппом Киркоровым после скандала с «голой» вечеринкой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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