Эвакуированные из Курска и Белгорода артисты дали концерт в Клину

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Коллективы артистов, временно эвакуированные с приграничных территорий Белгородской и Курской областей, выступили в Клину в рамках VI Открытого межзонального фестиваля-конкурса народно-певческого искусства «Сыграем песню русскую», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для зрителей выступили курский ансамбль народного танца «Твой Успех», а также хореографические коллективы «Самоцветы» и «Хамелеон» из Курска, хореографические коллективы «Талисман» и «Радость» из Белгорода, хореографический ансамбль «Калейдоскоп» из Воронежской области и ансамбль эстрадного танца «Ритм» из Липецкой области», — говорится в сообщении.Начальник Управления социально-значимых проектов Оксана Кутилова рассказала, что эти коллективы должны были выступить в августе на фестивале «Курская дуга», однако этот фестиваль был отменён. Клин предоставил эвакуированным артистам не только размещение, но и площадку для самовыражения.
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