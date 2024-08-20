Подмосковные учреждения культуры проведут День открытых дверей

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО
В подмосковных библиотеках и домах культуры пройдёт День открытых дверей. Тематические мероприятия с развлекательной программой начнутся в полдень 31 августа, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для гостей подготовили экскурсии и квесты, выступления и мастер-классы от творческих коллективов, которых сейчас в Подмосковье более 12 тыс. Пространство дополнят интерактивными площадками и тематическими фотозонами. А сотрудники ДК помогут записаться в кружки в доме культуры. Желающие смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах», – говорится в сообщении.В тот же день в подмосковных библиотеках организуют экскурсии, мастер-классы и игры. Гостям расскажут о деятельности библиотек, которая разделена на два направления.
«Первая называется «Умней в библиотеке». Любой желающий сможет принять участие в играх в шахматы, шашки, других программах. Второе направление, «Твори в библиотеке», объединило анимационные, театральные и творческие студии», – отметили в пресс-службе.
По данным министерства, сейчас в Подмосковье работают около 900 домов культуры и более 920 библиотек. Информацию о кружках, занятиях и мероприятиях можно найти на порталах ДК и библиотек.
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