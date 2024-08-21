Шестилетие дома-музея Тихонова в Павловском Посаде отметят спецпрограммой

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Бесплатную интерактивную программу «Славное детство» проведут в доме-музее актёра Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде в воскресенье, 25 августа, мероприятие приурочено к шестилетию музея, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Для гостей праздника проведут увлекательную экскурсию, организуют мастер-класс и игры, а также просмотр диафильмов. Кроме того, будет организована фотозона. Возрастных ограничений нет», — говорится в сообщении.Дом-музей В. В. Тихонова находится по адресу: Павловский Посад, улица Тихонова, дом №66. Музей был открыт 25 августа 2019 — в 90-летия народного артиста СССР. Это первый в России музей, посвящённый звезде киноэкрана. В постоянной экспозиции музея выставлены фотографии из личного архива Вячеслава Тихонова, костюмы, в которых он играл и прочие раритеты.
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