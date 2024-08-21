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Шестилетие дома-музея Тихонова в Павловском Посаде отметят спецпрограммой

21 августа 2024, 12:25
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Бесплатную интерактивную программу «Славное детство» проведут в доме-музее актёра Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде в воскресенье, 25 августа, мероприятие приурочено к шестилетию музея, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.


«Для гостей праздника проведут увлекательную экскурсию, организуют мастер-класс и игры, а также просмотр диафильмов. Кроме того, будет организована фотозона. Возрастных ограничений нет», — говорится в сообщении.
Дом-музей В. В. Тихонова находится по адресу: Павловский Посад, улица Тихонова, дом №66. Музей был открыт 25 августа 2019 — в 90-летия народного артиста СССР. Это первый в России музей, посвящённый звезде киноэкрана. В постоянной экспозиции музея выставлены фотографии из личного архива Вячеслава Тихонова, костюмы, в которых он играл и прочие раритеты.

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В Павловском Посаде проведут патриотический фестиваль
21 августа 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Патриотический фестиваль военной славы русского оружия планируется провести в городском парке Павловского Посада в сентябре, вопросы его организации обсудили представители местных физкультурно-военных объединений, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Во встрече, посвящённой проведению фестиваля, приняли участие представители Казачьего общества имени Дмитрия Донского, физкультурно-патриотического объединения «Волчок» и волонтёрская организация Павловского Посада по начальной военной подготовке «Рокот», — говорится в сообщении.
На встрече присутствовал также участник специальной военной операции, инструктор по тактической медицине центра РАТМЕД. Отмечается, что 25 августа он проведёт для всех желающих практическое занятие на территории «ТИРА». Занятие начнётся в 12:00, при себе нужно иметь перевязочный материал и жгут.

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#патриотизм
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Подмосковные учреждения культуры проведут День открытых дверей
20 августа 2024, 20:23

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО

В подмосковных библиотеках и домах культуры пройдёт День открытых дверей. Тематические мероприятия с развлекательной программой начнутся в полдень 31 августа, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для гостей подготовили экскурсии и квесты, выступления и мастер-классы от творческих коллективов, которых сейчас в Подмосковье более 12 тыс. Пространство дополнят интерактивными площадками и тематическими фотозонами. А сотрудники ДК помогут записаться в кружки в доме культуры. Желающие смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах», – говорится в сообщении.
В тот же день в подмосковных библиотеках организуют экскурсии, мастер-классы и игры. Гостям расскажут о деятельности библиотек, которая разделена на два направления.

«Первая называется «Умней в библиотеке». Любой желающий сможет принять участие в играх в шахматы, шашки, других программах. Второе направление, «Твори в библиотеке», объединило анимационные, театральные и творческие студии», – отметили в пресс-службе.

По данным министерства, сейчас в Подмосковье работают около 900 домов культуры и более 920 библиотек. Информацию о кружках, занятиях и мероприятиях можно найти на порталах ДК и библиотек.

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#культура
#библиотека
#дом культуры
#день открытых дверей
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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Жить по-новому: в Подмосковье создают библиотеки будущего
20 августа 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ещё одну модернизированную библиотеку откроют в подмосковной Ивантеевке в сентябре. Она станет 18-м учреждением, обновлённым по национальному проекту «Культура».
С 2020 года в Московской области открыли модельные библиотеки в 13 городских округах. Число читателей в них увеличилось на 80%. В библиотеках обновили не только помещения, но и подход к работе с посетителями, внедрили новые услуги и возможности. Об этом «Радио 1» рассказала директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Это совершенно новые библиотеки, которые привлекают и молодёжь, и детей, совершенно новое пространство. За счёт денег, которые выделяются федеральным, областным и муниципальным бюджетами, нам удаётся сделать в библиотеках дизайнерский ремонт. В основном бум открытия библиотек пришёлся на 70-е годы прошлого столетия. Конечно, их приводили с тех пор в порядок, но такие кардинальные изменения получали не все библиотеки», – подчеркнула Замышляйченко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В помещения обновляется и мебель. Это совершенно новая мебель – из новых материалов, удобная, красивая и приспособленная к пространству. Но прежде всего, закупаются новые книги.
«Каждая модернизированная библиотека закупает ежегодно от 600 до 1,5 тысяч новых книг. Помещения оснащают и современным оборудованием. Это 3D-принтеры, видео- и аудиоаппаратура, аппаратура для фотосъёмок. Благодаря этому в библиотеках появляются новые кружки – и по IT-технологиям, и по 3D-моделированию. Появляются и мультстудии, и видеоблогинги», – перечислила собеседница «Радио 1».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Особой популярность, по её словам, пользуются фото- и видеосъёмка, живопись и графика – то есть кружки, которые связаны с креативными индустриями. Сейчас это повсеместно распространяется и внедряется в библиотеках, и дети и подростки с удовольствием посещают такие кружки.
«Если мы говорим про взрослое население, которое воспитывалось ещё в Советском Союзе, когда не было компьютеров, а книги были дефицитом, то они ходят и будут ходить в библиотеку. Для них это такая же потребность, как сходить в магазин. Для них у нас тоже проводятся различные мероприятия – такие, как занятия участников проекта «Активное долголетие», курсы компьютерной и финансовой грамотности. Но упор библиотеки делают именно на детей и молодёжи. 80% мероприятий рассчитано именно на эту аудиторию», – добавила директор Губернской библиотеки.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По её словам, с этого года работает областная программа модернизации библиотек, где деньги выделяет область.
«10 млн рублей – это областной бюджет, ещё 10 – муниципальный. В этом году мы откроем четыре модельные библиотеки, где в дизайне будут использованы культурные коды Подмосковья. В последующие годы будем открывать по пять библиотек», - поделилась планами Замышляйченко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Также в этом году, по её словам, в библиотеках запущен проект цифровизации. Это цифровой сервис библиотек Подмосковья, когда все книги собраны в единый каталог. Пользователи сервиса «Моё», могут зайти из любого места, с планшета, телефона и выбрать нужную книгу в библиотеке, заказать её, прийти и получить. Теперь не надо звонить в библиотеку и узнавать, есть ли интересующая книга. Всё собрано в едином сервисе и доступно для жителей не только Московской области, но и для гостей региона.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#библиотека
#культура
#книги
#модернизация
#подмосковье
#московская область
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«Большой размах»: Как проходит фестиваль «Театральная неделя в Одинцове»
Режиссер Лапшина: на фестивале «Театральная неделя в Одинцове» будут 4 водевиля
20 августа 2024, 17:35

Фото: Одинцовский Народный театр

В Одинцовском городском округе 19 августа начался фестиваль «Театральная неделя в Одинцове». Он посвящен театральной истории округа и театров Подмосковья, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Темой 2024 года является водевиль — жанр драматического искусства, в котором театральное произведение носит комедийный характер. В соответствии с этим, зрителям предлагается посетить семь спектаклей, соответствующих жанру водевиля, комедии, фарсу и лирической драме.

Фото: Одинцовский Народный театр

Руководитель проекта и главный режиссер Одинцовского народного театра Светлана Лапшина в беседе с «Радио 1» рассказала, что фестиваль проводится восьмой раз, впервые он случился в 2017 году, и был приурочен к 60-летию города Одинцово.
«С тех пор фестиваль приобретает больший размах и вбирает на свою орбиту новые коллективы, новые дополнительные программы. В этом году мы определились с жанром — водевиль, и он задержится на нашем фестивале долго», — сообщила главный режиссер театра.

Фото: Одинцовский Народный театр


Также она пояснила, откуда пришла идеи и как она связана с историей Подмосковья.
«В Подмосковье первые дачные театры появились в начале 20-го века, а привозили театральную культуру в маленькие дачные поселки столичные жители, которые приезжали на отдых. Явление было распространено и популярно не только в нашем округе, но и в других направлениях, например, один из самых известных таких театров в поселке Малаховка, где на сцене блистали не только актеры-любители, но и крупные артисты: Ф. Шаляпин, Александра Яблочкина. Также спектакли были в Подосинках и на других направлениях нашей подмосковной железной дороги», — объяснила руководитель проекта.

Фото: Одинцовский Народный театр

По словам Светланы Лапшиной, участниками фестиваля станут некоммерческие любительские театры из Москвы, Лобни, Щёлкова и Одинцова.
«Спектакли будут в основном комедийного характера. Нас ждут четыре старинных водевиля, которые блистали на сцене еще в середине 19 века, одна детективная комедия, одна лирическая история и один оригинальный современный водевиль — экспериментальная работа», — рассказала о программе руководитель проекта.

Особенность водевиля, по словам собеседницы, в том, что он требует от актеров быстрого переключения, стопроцентной веры в обстоятельства, динамики, хорошей пластики и музыкального вкуса.

Фото: Одинцовский Народный театр

Фестиваль продлится до 25 августа в Немчиновском культурно-досуговом центре Дома культуры «Солнечный» (Одинцовский городской округ, село Немчиновка, Советский проспект 4).
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12

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#дома
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В Волоколамске представили исторические реконструкции битв и балов
20 августа 2024, 15:57

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Фестиваль, являющийся частью федерального исторического проекта «Александрова дорога: от Руси до России», состоялся у стен Волоколамского кремля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Волоколамск — единственный город в Подмосковье, через который проходит маршрут исторического проекта «Александрова дорога». И это не случайно. Волоколамск — старейший город Подмосковья», — отметила замглавы Волоколамского округа Марина Марнова.
Гости фестиваля смогли посмотреть на состязания дружинников Александра Невского, на Петра Первого, принимающего парад-смотр драгун, посетили бал и стали свидетелями победы русского войска над иноземными врагами.

На фестивале работали также лавки мастеров, где можно было приобрести авторские работы, кроме того, гостям предлагали испытать свою меткость в стрельбе и отчеканить монету.

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#реконструкция
#фестиваль
#история
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На подмосковном фестивале «Славянское подворье» устроят кулачные бои
20 августа 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» состоится в воскресенье, 25 августа, на берегу реки Пахры рядом с культурно-просветительским центром «Дубровицы» на территории городского округа Подольск. Фестиваль будет проходит в пятнадцатый раз, в этом году в его программу впервые включены кулачные бои, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«На фестивале будет работать несколько тематических площадок, включая сельскохозяйственную выставку, музейный квартал, трапезную, ярмарку народных промыслов, детскую зону с аттракционами и пр. Впервые на фестивале будут организованы кулачные бои», — говорится в сообщении.
В концертной программе фестивале примут участие 28 коллективов из 18 округов Подмосковья. Их выступления будет оценивать профессиональное жюри, победителей ждут призы. Кроме того, для гостей фестиваля споёт Московский казачий хор и звёзды отечественной эстрады.

Фестиваль начнётся в 11:00, вход свободный, возрастных ограничений нет. Подробная информация о мероприятии размещена на туристическом портале Подмосковья.

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#подольск
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#праздник
#мероприятия
#культура
#минкульттуризма мо
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«Кружились в танце»: Как прошел фестиваль «Три Спаса в Мелихове»
Фестиваль «Три Спаса в Мелихове» посетило более 700 человек
19 августа 2024, 18:33

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

17 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» прошел фестиваль «Три Спаса в Мелихове», который уже в десятый раз собирает в одном кругу людей из разных уголков Подмосковья и Москвы. Для посетителей работала ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода «Юг Франции». А артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» сыграли миниатюры по произведениям Чехова.
Пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в это в этом году праздник посетило более 700 человек.
«Очень радостно, что в Мелихово приезжают всей семьей: дети, родители, дедушки, бабушки. А также наши постоянные гости, которые каждый год большой компанией приезжают к нам и для них это уже добрая традиция», — поделилась собеседница.

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

Она отметила, что каждый гость нашел себе дело по душе и не остался в стороне.
«Кто-то кружился в танце под музыку оркестра народных инструментов «Русские узоры», кто-то играл вместе с фольклористом Ильей Ахрамеевым и Живым музеем народных искусств, многие гости были у нас впервые, поэтому отправились на экскурсию в чеховский дом и на познавательную прогулку по усадьбе», — рассказала Юлия.

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

По ее словам, самой большой популярностью пользовались мастер-классы, где гости лепили, рисовали, делали интересные поделки и даже обучились искусству фигурного вырезания на овощах и фруктах (карвингу). Каждый уехал с приятным сувениром, сделанным своими руками.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

«Очень понравились яблочные шашки, там кипели бурные состязания, и фотосалон с русскими народными костюмами тоже понравился всем», — подчеркнула сотрудница музея.
Также Юлия Балабанова рассказала, что праздник прошел в атмосфере добра и гармонии, что сотрудники музея получили много приятных отзывов за разнообразную и интересную программу.

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

«Гости посетили экскурсии, концерты, театральные инсценировки, смогли купить интересные сувениры на ярмарке промыслов, а главное всей семьей провести время в гостях у Антона Павловича! По мнению организаторов, праздник удался! Благодарим наших гостей, которые приехали к нам!» — завершила разговор с корреспондентом «Радио 1» собеседница.

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Умер соведущий телемостов СССР – США Фил Донахью
Умер американский журналист, ведущий с Познером телемосты СССР – США Фил Донахью
19 августа 2024, 18:11

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Американский телеведущий Фил Донахью, известный своими телемостами между СССР и США, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Washington Post. Знаменитые телемосты проходили в 80-е годы вместе с Владимиром Познером.
Донахью стал популярным благодаря ток-шоу со зрителями, которое выходило в эфир с 1967 года по 1996. Он был одним из первых, кто начал обсуждать социальные и политические темы в формате ток-шоу. Его передачи часто привлекали внимание к важным вопросам. Шоу Фила Донахью было одной из самых влиятельных программ своего времени.

По словам родных, Фил скончался после продолжительной болезни.

В 1987 году Донахью посещал Советский Союз в 1987 году. Записанные во время его визита программы позднее показали по советскому телевидению.

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Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» собрал более 16 тысяч гостей
19 августа 2024, 16:46

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

16 тыс. человек посетили Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», который завершился в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В этом году мы празднуем юбилей фестиваля. Из года в год он собирает огромное количество зрителей всегда предлагает что-то новое. На этот раз впервые в рамках проекта был представлен театрально-музыкальный спектакль «Джаз от первого лица» к 100-летию российского джаза. Фестиваль отмечает 10-летие в год семьи. Это очень символично, так как на такие мероприятия приходит много семей с детьми», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В этом году хедлайнерами проекта стыли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина со специальной программой, L’One (Jazz Set). Также на фестивале выступили проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и другие.
«Уже 10 лет мы делаем этот фестиваль, который гармонично наполняет территорию старинной усадьбы великолепной музыкой. 10 лет мы встречаемся с потрясающими зрителями, которых с каждым годом становится всё больше. У нас выступают зарубежные и отечественные артисты, которые демонстрируют мастерство мирового уровня. С каждым годом наш фестиваль становится все популярнее», – рассказал худрук фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как отметили в министерстве, на фестивале царит особая атмосфера, которую создают природный ландшафт, старинная усадьба, летняя погода и джазовая музыка в исполнении мастеров мирового уровня.
«Сейчас тяжёлые времена, и мы должны объединяться. Считаю музыку одним из вариантов этого объединения. Часть заработанных средств мы перечислим людям, которые сейчас в этом нуждаются – жителям Курской и Белгородской областей», – отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На территории усадьбы для гостей подготовили мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, спортивные активности и большой фудкорт.

Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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