Фарфоровые свадьбы украсят дулёвский фестиваль «Агашка»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа 24 августа пройдёт VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Он посвящён традиционному народно-художественному промыслу – дулёвскому фарфору.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В рамках фестиваля будут организованы экскурсии в Музей фарфора и выставка-ярмарка лучших изделий. Помимо этого, всех гостей ждут дулёвский чай и уникальные булочки «агашки». Завершится фестиваль праздничным концертом.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как отметили в министерстве, фестиваль «Агашка» – обладатель Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года и бронзовый призёр в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«По улицам города устроят карнавальное шествие Фарфоровой королевы и её свиты. Гости смогут принять участие в мастер-классах по дулёвской росписи и созданию скульптур. Для детей организуют анимационную программу «Агашка-путешественница» и иммерсивный спектакль «История разбитого сервиза». Украшением праздника станут фарфоровые свадьбы – церемонии бракосочетания супругов, отмечающих 20-летие совместной жизни», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В рамках фестиваля будут организованы экскурсии в Музей фарфора и выставка-ярмарка лучших изделий. Помимо этого, всех гостей ждут дулёвский чай и уникальные булочки «агашки». Завершится фестиваль праздничным концертом.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как отметили в министерстве, фестиваль «Агашка» – обладатель Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года и бронзовый призёр в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».
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Лора Луганская