09 июля 2026, 11:24

Актер Федор Добронравов признался, что не хочет диктовать карьеру внукам

Федор Добронравов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Федор Добронравов рассказал, станет ли направлять внуков в актерскую профессию. Об этом пишет «Газета.Ru».





Актер заявил, что не собирается настаивать на том, чтобы его внуки выбирали актерскую профессию. Добронравов подчеркнул, что не намерен навязывать им свое мнение относительно будущей карьеры.





«И детям не диктовал, чтобы они шли в актерство. Дети сами выбирали, и внуки сами будут выбирать», — добавил артист.