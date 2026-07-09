Федор Добронравов рассказал, станет ли направлять внуков в актерскую профессию
Актер Федор Добронравов признался, что не хочет диктовать карьеру внукам
Федор Добронравов рассказал, станет ли направлять внуков в актерскую профессию. Об этом пишет «Газета.Ru».
Актер заявил, что не собирается настаивать на том, чтобы его внуки выбирали актерскую профессию. Добронравов подчеркнул, что не намерен навязывать им свое мнение относительно будущей карьеры.
«И детям не диктовал, чтобы они шли в актерство. Дети сами выбирали, и внуки сами будут выбирать», — добавил артист.
Оба сына Федора Добронравова выбрали актёрскую профессию, следуя примеру своего отца. Старший сын, Виктор, служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова и снимается в кино. Младший сын, Иван, стал известен благодаря роли в драме Андрея Звягинцева «Возвращение» и также выступал в Театре Антона Чехова и театре «Кашемир».