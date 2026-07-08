Роман Постовалов раскрыл, кого считает главным актёром всех времён
Роман Постовалов назвал Евгения Леонова эталонным актёром
Ведущий шоу «Суперниндзя» на канале СТС Роман Постовалов назвал Евгения Леонова актёром, на которого стоит равняться. Такое заявление он сделал во время Дня московского спорта.
В беседе с NEWS.ru Постовалов отметил, что Леонов одинаково убедительно смотрелся и в комедии, и в драме.
«Евгений Леонов для меня эталон. Он был очень смешным, но в некоторых ролях выдавал такое, что вызывало слёзы», — сказал ведущий.Сам Роман девять лет играл в «Уральских пельменях», а в 2025 году ушёл из коллектива и начал сниматься в кино, сохранив комедийное амплуа. Он признался, что любит смешить людей и готов добавлять в комедию элементы драмы. Артист заверил, что отсутствие актёрского образования не мешает ему в карьере.
«Я просто делаю то, что люблю», — резюмировал Постовалов.Зрители, по словам мужчины, принимают его роли с восторгом.