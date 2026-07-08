Роман Постовалов раскрыл, кого считает главным актёром всех времён

08 июля 2026, 21:43

Роман Постовалов назвал Евгения Леонова эталонным актёром

Роман Постовалов (Фото: кадр из сериала «Мама будет против»)

Ведущий шоу «Суперниндзя» на канале СТС Роман Постовалов назвал Евгения Леонова актёром, на которого стоит равняться. Такое заявление он сделал во время Дня московского спорта.





В беседе с NEWS.ru Постовалов отметил, что Леонов одинаково убедительно смотрелся и в комедии, и в драме.

«Евгений Леонов для меня эталон. Он был очень смешным, но в некоторых ролях выдавал такое, что вызывало слёзы», — сказал ведущий.

«Я просто делаю то, что люблю», — резюмировал Постовалов.