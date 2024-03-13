Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья

Фото: Радио 1
В старинном подмосковном селе Федоскино в конце XVIII века зародился уникальный народный промысел, ставший символом России. Это Федоскинская миниатюра — русская лаковая миниатюрная живопись, выполненная на изделиях из папье-маше.
История промысла начинается с того, что купец первой гильдии Петр Коробов основал подмосковное производство армейских лаковых козырьков. Изучив опыт западноевропейских мастеров лакового дела, Коробов наладил изготовление бытовых предметов из папье-маше и расширил ассортимент лаковых изделий табакерками, которые в то время пользовались колоссальным спросом.
Фото: Радио 1
Материал, лежащий в основе федоскинского промысла, – высококачественное папье-маше, создаваемое вручную из спрессованного картона, пропитанное льняным маслом и керосином и высушенное в специальной печи.
Фото: Радио 1
Ассортимент лаковых изделий в прошлые века был безграничен: из папье-маше изготовляли разнообразные по форме шкатулки, табакерки, коробочки для хранения бисера, игольницы, футляры для очков, ларцы и даже подносы.
Фото: Радио 1
Этот вид народного промысла до сих пор остаётся одним из самых редких в мире и достаточно сложным по технике исполнения, поскольку требует особенно кропотливой работы мастеров и филигранной тонкости художников.
Фото: Радио 1
Сюжеты федоскинской миниатюрной живописи многогранны: история и выдающиеся деятели нашей страны, русские сказки и знаменитые литературные произведения, бытовые сцены из жизни русского народа, пейзажные красоты средней полосы России и великолепные натюрморты.
Фото: Радио 1
Еще одна деталь, по которой легко отличить шкатулки, созданные в Федоскино, — необычный блеск, притягивающий взгляд. Такой эффект получается благодаря тому, что живопись наносится многослойно, а подложкой для нее является пластины из сусального золота, серебра или перламутра.
Фото: Радио 1
Сегодня предприятие в селе Федоскино продолжает свою работу. В 2022 году фабрика вошла в книгу рекордов Гиннеса, создав самое большое в мире панно из папье-маше с лаковой живописью. Работы федоскинских художников-миниатюристов известны во всем мире, они составляют важную часть мирового культурного наследия и являются узнаваемым символом России за рубежом.
Фото: Радио 1
Во время посещения фабрики у вас будет возможность познакомиться со старинным и уникальным народным русским промыслом, самостоятельно расписать шкатулку. Также, в селе Федоскино расположен Московский областной музей народных художественных промыслов, где проводятся экскурсии и выставки.
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Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Ассортимент лаковых изделий в прошлые века был безграничен: из папье-маше изготовляли разнообразные по форме шкатулки, табакерки, коробочки для хранения бисера, игольницы, футляры для очков, ларцы и даже подносы.
Фото: Радио 1
Этот вид народного промысла до сих пор остаётся одним из самых редких в мире и достаточно сложным по технике исполнения, поскольку требует особенно кропотливой работы мастеров и филигранной тонкости художников.
Фото: Радио 1
Сюжеты федоскинской миниатюрной живописи многогранны: история и выдающиеся деятели нашей страны, русские сказки и знаменитые литературные произведения, бытовые сцены из жизни русского народа, пейзажные красоты средней полосы России и великолепные натюрморты.
Фото: Радио 1
Еще одна деталь, по которой легко отличить шкатулки, созданные в Федоскино, — необычный блеск, притягивающий взгляд. Такой эффект получается благодаря тому, что живопись наносится многослойно, а подложкой для нее является пластины из сусального золота, серебра или перламутра.
Фото: Радио 1
Сегодня предприятие в селе Федоскино продолжает свою работу. В 2022 году фабрика вошла в книгу рекордов Гиннеса, создав самое большое в мире панно из папье-маше с лаковой живописью. Работы федоскинских художников-миниатюристов известны во всем мире, они составляют важную часть мирового культурного наследия и являются узнаваемым символом России за рубежом.
Фото: Радио 1
Во время посещения фабрики у вас будет возможность познакомиться со старинным и уникальным народным русским промыслом, самостоятельно расписать шкатулку. Также, в селе Федоскино расположен Московский областной музей народных художественных промыслов, где проводятся экскурсии и выставки.
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Дана Игумнова