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Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья

13 марта 2024, 11:24
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

В старинном подмосковном селе Федоскино в конце XVIII века зародился уникальный народный промысел, ставший символом России. Это Федоскинская миниатюра — русская лаковая миниатюрная живопись, выполненная на изделиях из папье-маше.
История промысла начинается с того, что купец первой гильдии Петр Коробов основал подмосковное производство армейских лаковых козырьков. Изучив опыт западноевропейских мастеров лакового дела, Коробов наладил изготовление бытовых предметов из папье-маше и расширил ассортимент лаковых изделий табакерками, которые в то время пользовались колоссальным спросом.

Фото: Радио 1


Материал, лежащий в основе федоскинского промысла, – высококачественное папье-маше, создаваемое вручную из спрессованного картона, пропитанное льняным маслом и керосином и высушенное в специальной печи.

Фото: Радио 1

Ассортимент лаковых изделий в прошлые века был безграничен: из папье-маше изготовляли разнообразные по форме шкатулки, табакерки, коробочки для хранения бисера, игольницы, футляры для очков, ларцы и даже подносы.

Фото: Радио 1

Этот вид народного промысла до сих пор остаётся одним из самых редких в мире и достаточно сложным по технике исполнения, поскольку требует особенно кропотливой работы мастеров и филигранной тонкости художников.

Фото: Радио 1

Сюжеты федоскинской миниатюрной живописи многогранны: история и выдающиеся деятели нашей страны, русские сказки и знаменитые литературные произведения, бытовые сцены из жизни русского народа, пейзажные красоты средней полосы России и великолепные натюрморты.

Фото: Радио 1

Еще одна деталь, по которой легко отличить шкатулки, созданные в Федоскино, — необычный блеск, притягивающий взгляд. Такой эффект получается благодаря тому, что живопись наносится многослойно, а подложкой для нее является пластины из сусального золота, серебра или перламутра.

Фото: Радио 1

Сегодня предприятие в селе Федоскино продолжает свою работу. В 2022 году фабрика вошла в книгу рекордов Гиннеса, создав самое большое в мире панно из папье-маше с лаковой живописью. Работы федоскинских художников-миниатюристов известны во всем мире, они составляют важную часть мирового культурного наследия и являются узнаваемым символом России за рубежом.

Фото: Радио 1

Во время посещения фабрики у вас будет возможность познакомиться со старинным и уникальным народным русским промыслом, самостоятельно расписать шкатулку. Также, в селе Федоскино расположен Московский областной музей народных художественных промыслов, где проводятся экскурсии и выставки.

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#экскурсии
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#федоскино
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Участниками конкурса, посвящённого пожарным, стали ребята из 17 округов Подмосковья
13 марта 2024, 09:22

Фото: Михаил Раскин

Воспитанники реабилитационных центров для несовершеннолетних из 17 городских округов Московской области стали участниками и зрителями творческого конкурса «Зажги свою звезду!», посвящённого борьбе с пожарами. Конкурс состоялся на сцене концертного зала главного конкурса МФТИ в Долгопрудном, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
Ранее этот конкурс проводился как КВН, но в этом году формат расширили. Поэтому участники конкурса представили на суд жюри выступления в самых разных жанрах: это были и танцы, и декламация стихов, и пение, и даже целый спектакль, как, например, ступинская постановка «Сказка о принце МЧСе».

В рамках конкурса также были организованы интерактивные площадки на тему борьбы с пожарами.

«Председатель жюри конкурса, начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Московской области Михаил Алхимов отметил, что культура безопасности лучше всего усваивается детьми именно в формате интерактива», — говорится в сообщении.
Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы.

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#творчество
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14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
12 марта 2024, 20:05

Фото: Кадр из фильма «Адмирал Кузнецов»

В четверг, 14 марта в Москве пройдет пресс-показ сериала «Адмирал Кузнецов». Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
Проект создан кинокомпанией «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В рамках мероприятия пройдет показ первых серий и пресс-конференция, в которой примут участие. В 4:45 начнется аккредитация, в 15:30 запланирован стаср пресс-показа, а в 17:00 - начало пресс-конференции.

Николай Герасимович Кузнецов (Игорь Петренко) — самый молодой в истории России народный комиссар, возглавивший ВМФ СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Молодому наркому придется столкнуться с опытным и коварным противником — главкомом флота Германии Эрихом Рёдером. Сложная ситуация на поле боя потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений.

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13 марта в Москве состоится премьера многосерийного фильма «По зову сердца»
12 марта 2024, 19:51

Фото: Кадр из фильма «По зову сердца»

В среду, 13 марта в Москве состоится премьерный показ четырехсерийного фильма «По зову сердца». Показ состоится в 19:00 в кинотеатре «Поклонка» по адресу площадь Победы, д. 3. зал «Жуков». Сбор гостей начинается в 18:00.
«По зову сердца» – это картина о трагических событиях лета и осени 1941 года, о беспримерном героизме и великой трагедии Московского народного ополчения. О десятках и сотнях тысяч мирных людей, которые помогли армии спасти столицу.

По зову сердца герои произведения отправились на защиту своего города, своей Родины, и навсегда остались там, на полях боев, закрыв собою путь к сердцу своей страны, к столице. Производством военно-исторического проекта занималась студия «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Проект представят продюсер, режиссер Игорь Угольников, актеры сериала Алексей Колган, Александр Семчев, Анна Большова и другие участники съемочной группы. Среди спикеров – губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

15 марта произведение выйдет в онлайн-кинотеатрах Иви, Кинопоиск и Wink.

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#фильм
#проект
#онлайн
#премьера
#москва
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Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни
Скончалась актриса Яцкина: Театр, кино и монастырь
12 марта 2024, 18:12

Фото: РИА Новости

12 марта на 80-м году жизни скончалась советская и российская актриса, принявшая постриг в монахини, Галина Яцкина. О её смерти сообщил протоиерей Василий Гелеван в своём Telegram-канале.

Начало карьеры


Галина Яцкина родилась 16 июня 1944 года в Махачкале. После школы актриса поступила в Театральное училище имени Б. Щукина на курс Бориса Захавы. После она окончила аспирантуру в этом же самом учебном заведении. На первом курсе Яцкину приняли на работу в театр Станиславского, где актриса проработала год, пока не получила новое предложение.

Театр


После театра Станиславского Яцкину пригласили в театр имени Владимира Маяковского, где она играла на протяжении шести лет. Однако, и на этом её роли на большой сцене не закончились — после театра Маяковского актриса поступила на службу в театра имени Ленинского комсомола, где Яцкина проработала до ещё одного значимого периода своей жизни.
Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Кино


В 1979 году Яцкина вернулась в стены родного Щукинского училища в качестве преподавателя актёрского мастерства, где проработала вплоть до 1991 года, когда её назначили генеральным директором фирмы «Киноконтракт». Свою работу в театре актриса успешно совмещала со съёмками в кино. Яцкина успела сняться в таких известных картинах как: «Уроки французского», «Женщины», «Слово для защиты» и многих других.

Награды


В 1977 году Яцкина стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за актерскую работу» за роль в фильме «Слово для защиты». В 2011 году она удостоилась сразу двух наград: приза им. С. Коненкова на IV Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс» за документальный фильм «Русский офицер», а также диплома жюри неигрового кино на XVII МФ фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве за документальный фильм «Русский офицер». Яцкина также является лауреатом премии Московского комсомола.
Фото: iStock/Denis Torkhov

Монастырь


Как давно Яцкина решила посвятить себя Богу — точно неизвестно, в последние годы она вела непубличный образ жизни. Однако, известно, что перед смертью она приняла постриг в монахини и сменила своё имя на Вера. Умерла Яцкина 12 марта 2024 года в стенах этого самого монастыря. О ​смерти советской актрисы сообщил протоиерей Василий Гелеван.

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#монастыри
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Исторический музей раскроет документы о путешествии Екатерины II в Крым
12 марта 2024, 14:06

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Государственный исторический музей впервые покажет документы, связанные с путешествием императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году.
Отмечается, что такое событие связано с десятилетием воссоединения Крыма с Россией.

«Впервые публике будут представлены два документа: письмо светлейшего князя Григория Потёмкина Екатерине II о погоде в Крыму в связи с предстоящим путешествием императрицы на юг и «Атлас большой дороги, состоящей в Орловском наместничестве», сочинённый к ей возвращению из Крыма губернским землемером секунд-майором Иваном Измайловым», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта музея.

Туризм в Крыму развивается и сегодня. Глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей спрогнозировал рекордный туристический поток на остров уже к 2034 году. Он также подчеркнул важность оздоровительного туризма в Крыму.

«Крым когда-то был всесоюзной здравницей, и есть сейчас. Мы не только пляжный отдых. Прежде всего – это оздоровление», – приводит utro.media со ссылкой на ТАСС слова Маковея.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила самые романтичные направления для туристических путешествий, к которым отнесла Санкт-Петербург и Калининград.

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#туризм
#крым
#история
#россия
#музей
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В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»
12 марта 2024, 11:33

Фото: Александр Стёпушкин

Члены Союза художников России высоко оценили новую галерею «Каретный сарай» в Серпухове. Об этом сообщил корреспондент.
Серпуховская галерея «Каретный сарай» является объектом культурного наследия регионального значения.

На данный момент в галерее можно посетить выставки «Свет и трепет» до 24 марта и «Маковские. Константин и Владимир» до 19 мая.

«Мне очень понравилось данное пространство, оно будто несёт собой ощущение свежести. Эти белые стены, столкновение с красным цветом, структуры тёмных входных дверей — это замечательно. С большим вкусом выстроено выставочное пространство. Это вызывает желание показывать здесь свои работы, не всюду хочется их демонстрировать», —отметил член Союза художников России Игорь Фоменко.

Кроме этого, на территории музея проводятся концерты, мастер-классы, а также расположены дополнительные уникальные фонды,в которых находится порядка 40 тысяч экспонатов.

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#столкновение
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#свет
#серпухов
#подмосковье
#музей
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В Подмосковье пройдет фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»
12 марта 2024, 10:06

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В июне в Московской области откроется VI Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2024 году мероприятие пройдет с 20 по 29 июня.

«В этом году «Фабрика Станиславского» пройдет в шестой раз. В афише в основном мировая и отечественная классика: Островский, Платонов, Лорка, Шиллер, Сервантес, Мюссе. По традиции ждем студентов актерских факультетов из различных вузов страны. В рамках образовательной программы фестиваля они будут учиться профессии у замечательных мастеров, педагогов, теоретиков и практиков театра. Повышение профессионального уровня начинающих артистов это важная часть нашего фестиваля. В финале будем награждать именно артистов — за лучшую мужскую и женскую роль, лучший актерский ансамбль и лучший дуэт», — поделился художественный руководитель фестиваля народный артист России Сергей Безруков.

Стоит отметить, что на конкурсе выступят коллективы со спектаклями ​Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска, Самары.

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#фабрика станиславского
#программа
#артист
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«Звезды Русского Радио» станут участниками форума-концерта в Подольске
12 марта 2024, 09:37

Фото: istockphoto / nantonov

«Звезды Русского Радио» выступят в рамках форума-концерта «Единство народа». Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Специальными гостями от радиостанции «Русское Радио» на концерте «Единство народа» станут Григорий Лепс, Денис Майданов и ST.

«В рамках форума свои выступления участникам и гостям подарят «Звезды Русского Радио» – радиостанции, которая уделяет особое внимание распространению русского языка, а также развитию российской музыкальной культуры, поддержке молодых талантливых исполнителей, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни. «Русская Медиагруппа» стала организатором патриотического марафона «Музыка в цехах»,в рамках которого артисты выступают перед передовиками производства, трудящимися на предприятиях, производящих технику для нужд СВО», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что концерт пройдет 13 марта в Подольске в Ледовом дворце «Витязь».

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#музыка
#витязь
#концерт
#радио
#звёзды
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#подмосковье
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BadComedian объяснил 7 «Оскаров» «Оппенгеймера»
11 марта 2024, 17:05

Фото: istockphoto.com/vzphotos

Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) высказал мнение о том, что картина режиссёра Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получила семь статуэток премии «Оскар» из-за отсутствия конкуренции.
«В этом году сложно с «Оскаром» в том плане, что, по-моему, кроме «Оппенгеймера», альтернатив не очень много было. Был фильм с Эммой Стоун, но он не так громко прогремел, как «Оппенгеймер». И заслуженно-незаслуженно — вопрос спорный, но то, что это самый оскароориентированный фильм — это точно. У «Оппенгеймера», по сути, конкуренции не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру блогер.

Он также прокомментировал фильм «Барби», взявший лишь одну статуэтку, и отметил, что эта картина не могла собрать много наград из-за сценария и несерьёзности.

Ранее сценарист и продюсер Андрей Золотарев прокомментировал прошедшую церемонию «Оскар», отметив, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду.

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#фильм
#картина
#блогер
#премия оскар
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