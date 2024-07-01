Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Свыше 13 тысяч зрителей посетили мероприятия Х Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, который проводился в Клину в июне, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Фестиваль длился десять дней и завершился 30 июня. На фестивальных площадках выступили пианист Денис Мацуев, ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, артисты Евгений Миронов и Александра Урсуляк, немецкая оперная певицы Симона Кермес, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана и многие другие», — говорится в сообщении.В рамках фестиваль Юрий Башмет провёл мастер-класс для одарённых учеников подмосковных школ искусств, кроме того, работала школа молодых журналистов, освещающих события в сфере культуры.
Фестивальная программа завершилась выступлением Пелагеи.
Международный фестиваль Чайковского в Клину проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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