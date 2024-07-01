В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Бал выпускников организовали в парке «Крестов брод» в городском округе Шатура, для ребят устроили различные развлечения и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что школы округа Шатура в этом году закончили более 200 человек. 41 выпускник стал медалистом: свои награды ребята получили из рук главы муниципалитета Алексея Артюхина.«На празднике были фокусники, мимы, ходулисты. Шаржисты рисовали портреты на память. Для желающих провели мастер-классы по приготовлению мороженого и росписи картин. А ещё выпускники писали себе письмо в будущее: мечту или цели», — говорится в сообщении.
В пресс-службе округа также сообщили, что в числе шатурских выпускников есть стобалльники ЕГЭ, а Виктория Наклескина стала мультистобалльницей: она получила максимальную оценку на ЕГЭ по литературе и русскому языку.
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