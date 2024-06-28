В Люберцах прошел фестиваль «Танцуй от души»

Фото: Наталья Лымарь
Фестиваль «Танцуй от души» впервые собрал в Люберцах коллективы из 35 городов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.
Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха.
Организаторы фестиваля предлагали участникам пройти направо, где проходили занятия зумбой, налево, где можно было заняться йогой, или прямо к сцене. А ещё гостей фестиваля приглашали не пройти мимо чайного стола и полевой кухни.
На открытой площадке не было равнодушных. Зрители с благодарностью подтанцовывали и аплодировали каждому выступлению.
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Организаторы фестиваля предлагали участникам пройти направо, где проходили занятия зумбой, налево, где можно было заняться йогой, или прямо к сцене. А ещё гостей фестиваля приглашали не пройти мимо чайного стола и полевой кухни.
«Около пяти лет существует проект «Активное долголетие», мы проводим много мероприятий. Тематика сегодняшнего фестиваля — танцы от современных до традиционных направлений. Такие праздники очень важны для людей старшего поколения, потому что так они себя проявляют, показывают свои таланты, они этим живут и при этом очень активны. В Люберцах уже более тысячи участников проекта «Активное долголетие», это жители старше 60 лет», — отметила директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Теа Кортхонджия.
На открытой площадке не было равнодушных. Зрители с благодарностью подтанцовывали и аплодировали каждому выступлению.
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Мира Полтева