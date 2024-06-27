В Подмосковье открылась фотовыставка «Разные кошки. Разные судьбы»

Фото: Роман Савельев
В Королёве открылась необычная фотовыставка «Разные кошки. Разные судьбы». Об этом сообщил корреспондент.
Открытие выставки известного фотографа Анны Нильсен прошло в центральной библиотеке города.
Выставка будет работать до конца июня, и все желающие смогут увидеть её своими глазами. Местные жители уже оценили экспозицию и остались в восторге.
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«Мы прочитали про выставку в группе библиотеки во «ВКонтакте» и решили прийти на открытие. Нам всё очень понравилось! Каждая фотография имеет свою уникальную историю, а животные на них просто замечательные. Анна смогла ярко передать характер каждого питомца. Мы обязательно придём сюда ещё раз перед закрытием выставки. Спасибо Анне за её работу!» — поделилась своими впечатлениями местная жительница Ангелина Лебедева.
Выставка будет работать до конца июня, и все желающие смогут увидеть её своими глазами. Местные жители уже оценили экспозицию и остались в восторге.
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Мира Полтева