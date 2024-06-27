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В Подмосковье открылась фотовыставка «Разные кошки. Разные судьбы»

27 июня 2024, 17:53
Фото: Роман Савельев

Фото: Роман Савельев

В Королёве открылась необычная фотовыставка «Разные кошки. Разные судьбы». Об этом сообщил корреспондент.
Открытие выставки известного фотографа Анны Нильсен прошло в центральной библиотеке города.

«Мы прочитали про выставку в группе библиотеки во «ВКонтакте» и решили прийти на открытие. Нам всё очень понравилось! Каждая фотография имеет свою уникальную историю, а животные на них просто замечательные. Анна смогла ярко передать характер каждого питомца. Мы обязательно придём сюда ещё раз перед закрытием выставки. Спасибо Анне за её работу!» — поделилась своими впечатлениями местная жительница Ангелина Лебедева.



Выставка будет работать до конца июня, и все желающие смогут увидеть её своими глазами. Местные жители уже оценили экспозицию и остались в восторге.

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#выставки
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фотоконкурсе «Лето – это Хит!»
27 июня 2024, 17:48

Фото: iStock/Solovyova

Всероссийский фотоконкурс «Лето — это Хит!» будет проводить в период с 15 июля до 15 августа радио Хит FM, принять в нём участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Для того, чтобы стать участником фотоконкурса, достаточно сделать снимок какого-то красивого уголка России и разместить его в соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хештегом #ЛЕТОЭТОХИТ.

«Проект «Лето – это Хит!» ярко демонстрирует наше стремление поддерживать внутренний туризм. Это не просто фотоконкурс, а важная инициатива, которая объединяет жителей страны, вдохновляя их на путешествия и открывая самые красивые места России», — сказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.
Два раза в неделю — по вторникам и четвергам — жюри будут выбирать двух победителей, дозваниваться до него в прямом эфире утреннего шоу и дарить подарки. Лучшие фото будут опубликованы на странице проекта. А один участник, чья работа будет признана самой лучшей, получит главный приз — уикенд на двоих в Москве.

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#россия
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В Подмосковье многодетные семьи могут без ограничений посещать музеи и выставки
27 июня 2024, 14:44

Фото: istockphoto / monkeybusinessimages

Многодетные семьи могут без ограничений посещать подмосковные музеи, парки культуры и отдыха, выставки.
На заседании Мособлдумы расширили меры социальной поддержки для многодетных семей. Нововведения затронут не только жителей Подмосковья, но и гостей из других регионов.

«Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно просто предъявить удостоверение многодетной семьи. Многие российские туристы выбирают Подмосковье. У нас 60 музеев и 195 парков. Летом они особенно востребованы. Уверен, что этой возможностью с удовольствием воспользуются наши жители и гости уже в этом туристическом сезоне», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Стоит отметить , что данная соцподдержка — хорошая экономия семейного бюджета.

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На фестивале Чайковского в Клину выступили одарённые дети
27 июня 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Концерт одарённых детей, обучающихся в школах искусств Московской области, состоялся в рамках X Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Перед зрителями выступили победители губернаторской программы «Одарённые дети Подмосковья» Владислав Баланов, Иван Вахрушев, Артём Кирницкий, Дмитрий Климов, Анна Матвеева и Светлана Мосиенко, а также солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета Анна Беляева, Эльдар Бархалов, Софья Власова и Елизавета Дмитриенко», — говорится в сообщении.
Концерт собрал около 300 зрителей.

Международный фестиваль Чайковского в Клину проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Умер актер Билл Коббс
Умер американский актер Билл Коббс
27 июня 2024, 05:15

Фото: istocs/kimshanephotos

В возрасте 90 лет скончался американский актер Билл Коббс. Об этом в соцсетях сообщил его брат.
За несколько дней до своей смерти Коббс отпраздновал свое 90-летие.

Наибольшую известность он приобрел благодаря ролям в сериалах «Сопрано» и «Скорая помощь», и фильмах «Телохранитель», «Ночь в музее» и др. Также он участвовал в проекте «Улица Сезам».

Ранее стало известно, что скончался канадский актер Дональд Сазерленд. Актер ушел из жизни в Майами (штат Флорида) после продолжительной болезни.

Он запомнился зрителям по ролям президента Сноу в трилогии «Голодные игры», полковника Фетисова в драме «Гражданин Икс» главы семейства Беннетов в фильме «Гордость и предубеждение» и Дж.Пола Гетти в сериале «Траст».

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#искусство
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В Минкульте рассказали о хранении «Троицы» в специальной бронекапсуле
Любимова: икона «Троица» хранится в бронированной капсуле
27 июня 2024, 00:34

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Сейчас икона «Троица» Андрея Рублева находится в специальной бронированной капсуле, обеспечивающая безопасность. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова в беседе с РИА Новости.
«В данный момент икона находится в условиях, необходимых для ее сохранности. Специальная бронированная капсула обеспечивает безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения национальной святыни», – заявила министр.
Она добавила, что ведомство регулярно контактирует со специалистами, которые могут оценить состояние иконы.

«Троицу» написал Андрей Рублёв в первой половине XV века. В 1904–1905 годах реставратор Василий Гурьянов частично расчистил икону от верхних наслоений. Спустя год после Великой Октябрьской социалистической революции с ноября 1918 года по январе 1919 года в отделении Центральных государственных реставрационных мастерских при Сергиевском историко-художественном музее реставраторы финальной очистили икону от верхних наслоений и оставили в Троицком соборе.

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#министр
#минкультуры рф
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Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре
26 июня 2024, 18:48

Фото: сайт Кремля

Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде посетил российский президент Владимир Путин. Глава государства поклонился иконе «Святой Троицы». Как сообщила пресс-служба Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, икону доставили спецтранспортом, который оборудован системой амортизации и климатическим боксом.
Святыня вернулась в Троицкий собор Лавры в текущем году перед праздником Святой Троицы 22 июня. Решение вернуть икону на историческое место принял Путин в мае 2023 года.

«Святую Троицу» написал иконописец Андрей Рублев в XV веке по просьбе преемника и ученика преподобного Сергия Радонежского Никона. Икону признали образцом для изображения Святой Троицы в 1551 году на Стоглавом соборе, который созвал Иван Грозный.

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Город общемирового контекста: выставка «Звенигород. От земли до неба»
26 июня 2024, 18:40

В Звенигородском Манеже государственного музея-заповедника продолжается выставка «Звенигород. От земли до неба», которая рассказывает про один из древнейших городов Подмосковья, чудом сохранивший неповторимые памятники раннемосковского зодчества, городские, монастырские и усадебные ансамбли, заповедные природные территории и исторические ландшафты.
Выставка начинается с ярких фотографий города в разные времена года.

«Чтобы увидеть Звенигород глазами жителей и многочисленных гостей, музей-заповедник объявил фотоконкурс. Нам прислали более 300 фотографий, на которых любимый город запечатлен в самых красивых и интересных ракурсах», — объяснил экскурсовод.
Фото: Радио 1

Сама экспозиция посвящена истории Звенигорода в контексте судеб святых, монархов, военачальников, художников, писателей, музыкантов, ученых и людей, которые искали в городе вдохновение и популяризировали его сокровища.

Преподобные Савва Сторожевский и Андрей Рублев, Звенигородский князь Юрий Дмитриевич, царь Алексей Михайлович, императрица Екатерина II, писатели А. П. Чехов и М. М. Пришвин, художники И. И. Левитан и М. В. Якунчикова, композиторы С. И. Танеев и Г. В. Свиридов, кинорежиссер А. А. Тарковский и пианист С. Т. Рихтер — великие люди, без которых не представляется подмосковный город.

Фото: Радио 1

Выставка поделена на несколько комнат-пространств, которые раскрывают город в разных направлениях: истории, религии, геммологии, литературе, музыке, кинематографе.

«Я мало была знакома со Звенигородом, но, посетив выставку, я узнала очень много. Например, я не знала, что здесь снимали «Солярис» Тарковского или что у Чехове есть отдельный сборник рассказов, посвященных Звенигороду», — поделилась своими эмоциями с корреспондентом Радио 1 гостья выставки.

Фото: Радио 1

Во всех разделах присутствует медиа-контент: 3D-визуализация археологических находок, анимация архивных документов и произведений искусства, объемные световые проекции на макете Звенигородского кремля и так далее.

Фото: Радио 1

«Мне было интересно посмотреть на макет Звенигорода — очень красиво выполнен. Еще был удивлен тому, как приятно был обставлен чеховский стол: настоящие приборы, стулья, скатерть. Как будто он сам сейчас выйдет и пригласит нас с ним отобедать», — рассказал корреспонденту Радио 1 посетитель выставки.

Фото: Радио 1

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«Живое, сложное, подвижное»: в Звенигороде открылась выставка «Преображенная природа»
26 июня 2024, 17:18

Фото: Радио 1

25 июня в Звенигородском манеже государственного музея-заповедника прошло торжественное открытие выставки «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX вв. из собрания Русского музея».
Название выставки отражает её двусмысленный концепт: с одной стороны, произведение искусства — это преображение мира художником, который по-своему видит обычные явления. Его мировоззрение всегда меняется в зависимости от душевного настроя и художественного опыта.

С другой стороны, «преображенная» — это сама природа и все ее плоды, которые иногда не привлекают к себе внимания, но тем не менее являются уникальными, неподдельными и с трудом передаваемыми.

«Мы каждый день ходим по улице и не обращаем внимание на то, что нас окружает. Мы замечаем только уникальные и эксклюзивные явления природы — вот они здесь присутствуют», — рассказал куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков.

Фото: Радио 1

На выставке представлены более 40 произведений мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Среди них работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.

«Это наш второй проект с Русским музеем. Звенигород окружен природой, и мы, как музей, рассказываем о том, как прекрасно наше ближнее Подмосковье. Мы будем продолжать говорить о традициях сбережения не только природы, но и памятников, а также объектов культурного наследия, потому что для Звенигорода это по-прежнему очень важно», — сказала в приветственном слове директор звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова.

Художественные полотна представляют описание-повествование сменяющих друг друга природных явлений. Именно поэтому пространство разделено на несколько смысловых частей: «Облака и тучи», «Радуга», «Светлый день», «Рассветы и закаты», «Лунная ночь» и «Стихия воды».


Фото: Радио 1

По словам куратора выставки, художники практиковали метод иллюзии дребезжащего холста: маленькими мазками изображали широкие явления. Так, например, появилось «живое небо» у Федора Васильева.

«Как говорил Стасов, наша природа неказиста. Нужно научиться ее изображать. У нас может быть избушка, старая лесенка, косогоры, которых много в Звенигороде. Зато у нас живое, сложное, подвижное небо. Если собрать все вместе, создается поэтический художественный образ. Он может быть немного драматичным или печальным, но важно, что русскую природу заметили и увидели в ней своеобразную красоту», — отметил Кривонденченков.

Фото: Радио 1

Стоит заметить, что все смысловые пейзажные блоки сопровождаются стихотворениями Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Евгения Баратынского, Ивана Бунина, Софии Парнок. Это в очередной раз подтверждает связь искусств, основная задача которых – прибавить к человеческому зрения зоркости и показать, как многогранна наша земля.

Фото: Радио 1

К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи со спикерами-экспертами.
Проект завершится 12 января 2025 года.

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#подмосковье
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В Истринском лесопарке «Шишкин лес» пройдет День молодёжи
26 июня 2024, 16:37

Фото: пресс-служба городского округа Истра

День молодёжи в Истре проведут в городском лесопарке «Шишкин лес». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Истра.
29 июня в лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра состоится грандиозный музыкальный концерт, который станет уникальным событием для всех любителей музыки и активного отдыха на свежем воздухе

«На сцене выступят популярные российские исполнители: MONA, PORTO MORIS и KOLUNOV. Хедлайнером концерта будет Ирина Дубцова — талантливая певица, композитор и поэтесса. Ведущим мероприятия станет известный блогер и боец ММА Саша Стоун. Погода обещает быть тёплой и солнечной, а наш уникальный лесопарк предоставит отличные условия для семейного отдыха на природе» - поделилась глава округа Татьяна Витушева.

Для удобства посетителей будет организована большая открытая парковка для автотранспорта. Начало концерта в 16:00. Вход бесплатный.

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