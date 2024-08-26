Фестиваль дулёвского фарфора «Агашка» собрал более 5 тыс. посетителей

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Свыше 5 тысяч человек побывали на VII областном фарфоровом фестивале «Агашка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль прошёл в парке «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе и был посвящён народно-художественному промыслу – дулёвскому фарфору. Для гостей были организованы экскурсии в Музей фарфора, выставка-ярмарка дулёвских изделий. Посетителей угощали местным чаем и уникальными булочками «агашками». Завершила праздник концертная программа», – рассказали в пресс-службе.Как напомнили в министерстве, фестиваль «Агашка» – обладатель Гран-при Всероссийского финала национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года, а также бронзовый призёр в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».
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Лора Луганская