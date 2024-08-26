Школьники поделились впечатлениями от выставки «Россия»

Мастер-классы, экскурсии и интерактивные площадки, организованные в рамках выставки «Россия» с 1 по 9 июня — в честь Дня защиты детей — посетили свыше 360 тысяч человек, в преддверии Дня знаний некоторые из участников этих активностей рассказали о своих впечатлениях и влиянии, которое оказала на них выставка, сообщает пресс-служба Дирекции выставки достижений «Россия».