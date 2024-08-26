Школьники поделились впечатлениями от выставки «Россия»

Фото: пресс-служба Дирекции выставки достижений «Россия»
Мастер-классы, экскурсии и интерактивные площадки, организованные в рамках выставки «Россия» с 1 по 9 июня — в честь Дня защиты детей — посетили свыше 360 тысяч человек, в преддверии Дня знаний некоторые из участников этих активностей рассказали о своих впечатлениях и влиянии, которое оказала на них выставка, сообщает пресс-служба Дирекции выставки достижений «Россия».
«Это по-настоящему захватывающее место. Множество павильонов и каждый уникален. Когда видишь всю эту красоту, масштаб своими глазами, действительно возникает гордость за свою страну», — рассказала школьница Кира Соман из Ульяновской области.А на девятиклассницу Софию Карташову из Малоярославца особое впечатление произвёл масштаб выставки.
«Никогда не могла подумать, что можно сделать такую выставку, которая охватит всю страну. И наш регион занял достойное место. Особенно отмечу, что достижения нашего Малоярославецкого района были представлены на интерактивных панелях», — сказала София Карташова.Школьница Полина Кабанова из Красноярска отметила интерактивную экспозицию «Первые в России — стране возможностей».
«На экспозиции мы смотрели, как благодаря мечте и упорному труду появляются великие люди, которые строят будущее нашей страны. От выставки «Россия» у меня исключительно положительные эмоции и воспоминания на всю жизнь», — подчеркнула Полина.Международная выставка-форум «Россия» проводилась в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года, за это время выставку посетили свыше 18,5 млн человек.
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