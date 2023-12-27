Фестиваль «Джазовые сезоны» в будущем году пройдёт в нескольких подмосковных городах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
17 августа будущего года в музее-заповеднике Горки Ленинские откроется X Международный фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году он пройдёт в нескольких городах Подмосковья, сообщил Народный артист России, саксофонист и идеолог фестиваля Игорь Бутман. Он выступил на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где проходил День Московской области.
«Мы расширяем географию наших участников. В следующем году ожидаем самых известных джазовых музыкантов, будут и звёзды популярной музыки. Мы пригласили Полину Гагарину. Это будет интереснейшая программа – фонопоп-музыка со многими элементами джаза. Я слушал её выступление с Ильдаром Абдразаковым, которого тоже ждём в Горках Ленинских. «Джазовые сезоны» – большой фестиваль. Мы планируем проводить его и в других городах. Запланированы концерты в Серпухове, Кашире, Раменском», – поделился планами Бутман.На презентации фестиваля на выставке «Россия» состоялось выступление Квинтета Игоря Бутмана – хедлайнера «Джазовых сезонов». Сегодня он выступил в формате квартета.
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