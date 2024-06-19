Фестиваль «Фабрика Станиславского» открывается в Москве

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Театральный фестиваль «Фабрика Станиславского» открывается 20 июня в Москве. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
VI Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 20 по 29 июня в Москве. Мероприятие будет проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье».
В рамках фестиваля студенты смогут посетить мастер-классы и лекции по актерскому мастерству, сценической речи, сценической пластике, истории театра, психологии творчества и другим дисциплинам от ведущих мастеров российского театра.
Читайте также:
Стартовал прием заявок на международный молодежный кинофестиваль «МЫ»
Ансамбль «Праздник детства» стал лауреатом конкурса народной хореографии
На II фестивале «Город танцует в парках» побывали 78 тыс. человек
«В этом году фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет в шестой раз. Конкурсная программа подобралась очень сильная, и мы с нетерпением ждем встреч с нашими коллегами — театрами из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска и Самары. По традиции ждем на фестивале будущих молодых актеров -студентов актерских факультетов из различных вузов страны. В рамках образовательной программы фестиваля они будут учиться профессии у замечательных мастеров, педагогов, теоретиков и практиков театра», — поделился художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.
В рамках фестиваля студенты смогут посетить мастер-классы и лекции по актерскому мастерству, сценической речи, сценической пластике, истории театра, психологии творчества и другим дисциплинам от ведущих мастеров российского театра.
Читайте также:
Стартовал прием заявок на международный молодежный кинофестиваль «МЫ»
Ансамбль «Праздник детства» стал лауреатом конкурса народной хореографии
На II фестивале «Город танцует в парках» побывали 78 тыс. человек
Мира Полтева