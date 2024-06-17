На II фестивале «Город танцует в парках» побывали 78 тыс. человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
297 танцевальных команд из 55 городских округов Подмосковья представили концертные программы в 30 местах на завершившемся очном этапе II Московского областного фестиваля «Город танцует в парках». Его посетили около 78 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В минувшие выходные концерты прошли в Щёлкове, Балашихе, Реутове Долгопрудном, Истре и Солнечногорске. На них побывали 19 тыс. зрителей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Завершится фестиваль в сентябре станет гала-концертом с участием 40 команд-финалистов из 38 городских округов. На нём выберут лучший танцевальный коллектив Подмосковья.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подробную информацию о фестивале современного танца можной найти на сайте, а также в танцевальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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«По результатам выступлений финалистами стали театр танца «Движение света» из Щёлкова; танцевальная студия Next Dance Family, команда Next Energy из Балашии; центр танцевальной культуры «Pro-движение» из Реутова; студия современного танца Play, команда Play Dance Studio из Долгопрудного; танцевальная студия Inside из Истры; студия хореографии Sky Dance, команда Skeem Snad из Клина и творческий коллектив «Акцент» из Солнечногорска», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Завершится фестиваль в сентябре станет гала-концертом с участием 40 команд-финалистов из 38 городских округов. На нём выберут лучший танцевальный коллектив Подмосковья.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подробную информацию о фестивале современного танца можной найти на сайте, а также в танцевальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская