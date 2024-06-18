Ансамбль «Праздник детства» стал лауреатом конкурса народной хореографии

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
«Ансамбль принял участие в масштабном хореографическом спектакле, посвящённом развитию народной хореографии, под названием «От Руси до России». Коллектив получил награду за своё выступление с русской пляской «Улица широкая». Это произошло на конкурсной площадке и в студии Мосфильма», — поделились в пресс-службе.
Конкурс-фильм «Национальное достояние России» прошёл на сцене Большого концертного зала Main Stage Арена и в павильонах Мосфильма. Мероприятие собрало 5 тысяч зрителей и более 100 тысяч человек, которые следили за происходящим онлайн.
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