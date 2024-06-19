Стартовал прием заявок на международный молодежный кинофестиваль «МЫ»

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Молодежь Подмосковья может принять участие во втором ежегодном Международном молодёжном кинофестивале «МЫ». Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
Фестиваль направлен на популяризацию среди подростков и молодёжи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами разных стран.
В жюри кинофестиваля войдут известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, представители сферы культуры и общественные деятели.
Торжественная церемония награждение победителей пройдёт 29 ноября 2024 года. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2024 года включительно на официальном сайте кинофестиваля.
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«Заявки принимаются в двух возрастных категориях: 12-17 и 18-35 лет. Однако, в этот раз в конкурсную программу помимо игровых и документальных короткометражных фильмов включены анимационные короткометражные фильмы, репортажи и веб-проекты/социальные ролики российского и зарубежного производства. Объявление победителей пройдет в 23-х номинациях», — поделились в пресс-службе.
В жюри кинофестиваля войдут известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, представители сферы культуры и общественные деятели.
Торжественная церемония награждение победителей пройдёт 29 ноября 2024 года. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2024 года включительно на официальном сайте кинофестиваля.
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Мира Полтева