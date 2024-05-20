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Фестиваль «Город танцует в парках» посетили свыше 12,5 тысяч человек

20 мая 2024, 11:39
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

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Почти 12,5 тыс. человек посетили первые концерты фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Второй сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» стартовал 18 мая в регионе.

«Идейный замысел фестиваля не только в том, чтобы провести конкурс, а в том, чтобы показать ребятам тех, кого они привыкли видеть только в телевизоре. Они могут увидеть их, вдохновляться их выступлениями, получить советы и принять участие в мастер-классе от них прямо здесь, возле сцены. Все это сделано для ощущения праздника, ведь танец им и является», — поделился художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин.



Самое большое количество зрителей было в парках городских округов Коломна, Шатура и ​Егорьевск.

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#премьера
#подмосковье
В Москве прошло награждение победителей полуфинала конкурса «Это у нас семейное»
20 мая 2024, 12:00

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Десять семей из Подмосковья победили в самом масштабном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Это у нас семейное».
В общей сложности по итогам полуфинала наградили 74 семьи,в числе которых 10 — из Московской области.

«Я поздравляю победителей окружного полуфинала, но хочу подчеркнуть: несмотря на соревновательную составляющую, мы не сравниваем семейные команды. Вы такие разные, со своими традициями, привычками, семейными правилами и устоями, по-настоящему уникальные и особенные. Конкурс «Это у нас семейное» призван подчеркнуть индивидуальность каждой российской семьи. Наша главная задача в том, чтобы вы еще больше почувствовали себя единой командой, ощутили, что семья – это настоящая сила и опора, и получили мотивацию продолжать изучать свой род и сохранять историческую память нашего народа», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Победителями полуфинала стали подмосковные семьи Абраамян, Рыцарские; Бакаловы, Ощепковы; Белоножкины, Купцовы; Богдановы, Павленко; Бурые, Шаровы; Головченко, Лодочкины, Савченко; Журавлевы; Закировы, Рева; Костевы и Киняевы, Комаровы, Лукиенко.

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Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали c коронавирусом
20 мая 2024, 10:14

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали в Москве прямо из театра Маяковского из-за диагностированного ковида.
Как сообщил Telegram-канал Baza, Немоляева должна была выступить в спектакле «Бешеные деньги», однако из-за боли в груди выступление было отложено.

Актрису доставили в Инфекционную клиническую больницу, где у нее подтвердили наличие коронавируса.

Плохо почувствовала себя Немоляева еще 10 мая, когда вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

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В Пушкино состоится премьера комедии «Здравствуйте, я ваша тетя»
18 мая 2024, 11:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

19 мая в пушкинском театре состоится премьера музыкальной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Премьера пройдет на основной сцене Пушкинского музыкально-драматического театра.

«Герои этой легкой и остроумной комедии – студенты Джек и Чарлей. Они молоды, и главное для них не погоня за наследством богатой тётушки из Бразилии, а искренняя и вдохновляющая любовь, ради которой они способны на любую авантюру. В основе либретто, написанного популярнейшим писателем-сатириком семидесятых годов XX века Владимиром Поляковым, классическая пьеса Брандона Томаса, увидевшая свет в XIX веке», — отметили в пресс-службе.

Стихи для песен мюзикла были написаны культовым советским поэтом Робертом Рождественским. Зрителей ждет 2,5 часа здорового смеха и театрального удовольствия от артистов Пушкинского театра.

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В Подмосковье подготовили программы к «Ночи музеев»
17 мая 2024, 21:36

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственные музеи Московской области подготовили программы к ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдёт по всей России 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году акция приурочена к Году семьи, её тема – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».
В музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится «Музейный ArtQuiZ» по выставке «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». Посетители в увлекательной форме познакомятся с выставкой. Квест в темноте «Ночной дозор» откроет скрытые смыслы экспонатов.

Литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» подготовил рассказ о семье Чеховых и семейных традициях XIX века. На выставке «Брачная лихорадка» гости узнают о традициях создания семьи. Посетителей пригласят на экскурсию по главному дому усадьбы и на прогулку по саду.

Центральной частью программы музея-заповедника Петра Чайковского в Клину станет концерт «Ирландское шоу». Оркестр CityPipes исполнит традиционную музыку Ирландии и Шотландии, а ансамбль ирландского танца Celticwind – народные танцы.

Звенигородский государственный музей-заповедник проведёт прогулку вдоль стен Саввино-Сторожевского монастыря.

В историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина откроют выставки живописи и керамики «Пушкинская эпоха» творческого объединения «Артель» и уникальную экспозицию «Перевязочный пункт русской армии в Вяземах в Отечественной войне 1812 года».

Серпуховской историко-художественный музей подготовил иммерсивную программу «Маковские. В кругу друзей» по выставке «Маковские. Константин и Владимир», которая проходит в музее.

Концерт классической музыки «Итальянское барокко» ждёт слушателей в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».

Музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает на экскурсию «О чём шумит Осётр». В ходе прогулки по набережной посетителям расскажут об истории Зарайска и поселений на берегу реки.

Подробнее о мероприятиях «Ночи музеев» в Подмосковье можно узнать на сайте Министерства культуры и туризма региона.

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#подмосковье
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В Крыму отроется программа «Капитаны культуры» для работников культуры
17 мая 2024, 17:31

Фото: «Центр развития культурных инициатив»

Министерство культуры РФ совместно с АНО «ЦРКИ» проводят на базе Академии творческих индустрий «Меганом» в бухте Капсель (Республика Крым, г. Судак) программу «Капитаны культуры» для представителей менеджмента среднего звена в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.
В ходе проведения программы ее участники — представители организаций, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, работники некоммерческих и коммерческих организаций культуры и творческих объединений, а также молодые профессионалы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий — усовершенствуют свои управленческие навыки, стратегическое мышление, лидерские качества, проработают эффективные управленческие стратегии для развития своих организаций в соответствии с государственной культурной программой.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: https://tavrida.art/. Трансфер участников осуществляется за счет направляющей стороны (работодателя) или самостоятельно. Участие в программе, включая проживание и питание, осуществляется за счет АНО «ЦРКИ». Реализация программы запланирована для одного потока участников, который включает два очных модуля. Модули будут проходить по следующему графику: 1 модуль с 5 по 10 сентября 2024 года, 2 модуль с 1 по 6 ноября 2024 года.

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На театральном фестивале «Мелиховская весна» покажут более 20 спектаклей
17 мая 2024, 14:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 20 постановок представят на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна», который открывается в пятницу в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Участниками фестиваля стали коллективы из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Индии и Алжира. Спектакли пройдут в музее-усадьбе «Мелихово» городского округа Чехов, а также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.
«В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» с 17 по 26 мая пройдут показы спектаклей по произведениям Антона Чехова или о нём. Также в программе «Чехов » будут представлены постановки по произведениям Пушкина, 225-летний юбилей которого отмечается в этом году», – говорится в сообщении.
Как утонили в ведомстве, среди зарубежных участников – драмтеатр имени Якуба Коласа из Витебска, театр драмы имени Горького из Астаны, клуб «Три искусства» и театр «Катьяни» из Нью-Дели, Театр Джельфы из Алжира и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр из Баку.

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#культура
#искусство
#фестиваль
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#мелихово
#спектакль
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье откроют выставку «Елена Образцова. Жить — значит петь»
17 мая 2024, 13:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 21 мая откроется выставка, посвященная к 85-летию со дня рождения Елены Образцовой. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 21 мая в Государственном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского

«Экспозиция представляет коллекцию экспонатов, иллюстрирующих важные аспекты творческой биографии певицы. Они являются свидетелями ее дружеских взаимоотношений с известными музыкантами второй половины ХХ — начала XXI века. Важная тематическая линия выставки — связь с именем П. И. Чайковского, которая нашла отражение в исполнении партии Графини в опере «Пиковая дама» и в концертных программах, где часто звучали камерные произведения композитора», — поделились в министерстве.

Все желающие смогут посетить выставку до 12 ноября 2024 года. Подробную информацию об экспозиции можно найти на официальном сайте музея.

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#подмосковье
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70 семей из Подмосковья принимают участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»
17 мая 2024, 11:27

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

В Москве стартовал самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Это у нас семейное».
В полуфинал конкурса вышли 417 семей с разных уголков России.

«На площадке собрались 417 семей, в то время как заявки подали более чем 27 тысяч семей ЦФО. Полуфиналисты проделали большой путь и доказали, что они умеют договариваться, слушать друг друга, идти на компромисс и действовать сообща. Их семьи яркие, самобытные, среди них – династии железнодорожников, военнослужащих, учителей, геологов, музыкантов. Именно для этих семей связь между поколениями –тот самый каркас, на котором держится семья», – поделился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках оценочных этапов семьям предстоит пройти интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Также для участников подготовлены познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

Подведение итогов полуфинала состоится 19 мая.

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#подмосковье
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Более 20 тепловых аэростатов собрал Фестиваль воздухоплавания в Клину
16 мая 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Клину открылся VII Фестиваля воздухоплавания «Город на ладони». В нём участвует 21 экипаж тепловых аэростатов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
До 20 мая пилотам предстоит выполнить задания на точность и скорость. Клинчане и гости округа смогут наблюдать за полётами тепловых аэростатов воздухе над Клином, его окрестностями и отдаленными участками Клинско-Дмитровкой гряды.
«На 18 мая запланированы соревнования «Кей-граб». В одном из русел реки Сестры в пределах Сестрорецкого парка установят особую мишень. Задача пилотов – метко попасть специальным маркером в цель с высоты. Следить за этим зрелищем с городской набережной могут все желающие», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что на этот день также запланировано шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов». Оно по традиции пройдет на стадионе «Строитель» и будет сопровождаться живым выступлением клинских рок-команд.

Вход на фестиваль – свободный. С подробностями можно познакомиться на туристическом портале Подмосковья.

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