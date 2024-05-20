Фестиваль «Город танцует в парках» посетили свыше 12,5 тысяч человек

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Идейный замысел фестиваля не только в том, чтобы провести конкурс, а в том, чтобы показать ребятам тех, кого они привыкли видеть только в телевизоре. Они могут увидеть их, вдохновляться их выступлениями, получить советы и принять участие в мастер-классе от них прямо здесь, возле сцены. Все это сделано для ощущения праздника, ведь танец им и является», — поделился художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин.
Самое большое количество зрителей было в парках городских округов Коломна, Шатура и Егорьевск.
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