В Пушкино состоится премьера комедии «Здравствуйте, я ваша тетя»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
«Герои этой легкой и остроумной комедии – студенты Джек и Чарлей. Они молоды, и главное для них не погоня за наследством богатой тётушки из Бразилии, а искренняя и вдохновляющая любовь, ради которой они способны на любую авантюру. В основе либретто, написанного популярнейшим писателем-сатириком семидесятых годов XX века Владимиром Поляковым, классическая пьеса Брандона Томаса, увидевшая свет в XIX веке», — отметили в пресс-службе.
Стихи для песен мюзикла были написаны культовым советским поэтом Робертом Рождественским. Зрителей ждет 2,5 часа здорового смеха и театрального удовольствия от артистов Пушкинского театра.
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