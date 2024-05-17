На театральном фестивале «Мелиховская весна» покажут более 20 спектаклей

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Более 20 постановок представят на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна», который открывается в пятницу в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Участниками фестиваля стали коллективы из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Индии и Алжира. Спектакли пройдут в музее-усадьбе «Мелихово» городского округа Чехов, а также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.
Как утонили в ведомстве, среди зарубежных участников – драмтеатр имени Якуба Коласа из Витебска, театр драмы имени Горького из Астаны, клуб «Три искусства» и театр «Катьяни» из Нью-Дели, Театр Джельфы из Алжира и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр из Баку.
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«В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» с 17 по 26 мая пройдут показы спектаклей по произведениям Антона Чехова или о нём. Также в программе «Чехов+» будут представлены постановки по произведениям Пушкина, 225-летний юбилей которого отмечается в этом году», – говорится в сообщении.
Как утонили в ведомстве, среди зарубежных участников – драмтеатр имени Якуба Коласа из Витебска, театр драмы имени Горького из Астаны, клуб «Три искусства» и театр «Катьяни» из Нью-Дели, Театр Джельфы из Алжира и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр из Баку.
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Лора Луганская