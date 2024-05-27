Фестиваль «Город танцует в парках» прошел на выходных в Пушкино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Пушкинском прошёл Фестиваль «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Мероприятие проходило в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино
По итогам финалистами стали танцоры школы интеллектуального танца Palette с номером «Завязь», а спецприз получила команда школы современной хореографии «ZAтанцы».
Читайте также:
Глава Пушкино Красноцветов встретился с представителями бизнеса
В Московской области отремонтируют порядка 40 дорог к туристическим местам
Хозяева собак показали питомцев на всероссийской выставке в Пушкинском
«10 танцевальных коллективов сразились за право выйти в финал и выступить на гала-концерте. С приветственным словом к участникам обратилась замглавы округа Елена Панькив. Ведущим праздника стал актёр Михаил Башкатов. Жюри возглавил бессменный руководитель проекта, заслуженный артист России, танцор Егор Дружинин. Помимо программных выступлений участников, танцевальные номера показали звезды телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ — Аня Вишнякова (Вишня), Брайан, Виталий Савченко, Виталий Уливанов», — поделились в пресс-службе.
По итогам финалистами стали танцоры школы интеллектуального танца Palette с номером «Завязь», а спецприз получила команда школы современной хореографии «ZAтанцы».
Читайте также:
Глава Пушкино Красноцветов встретился с представителями бизнеса
В Московской области отремонтируют порядка 40 дорог к туристическим местам
Хозяева собак показали питомцев на всероссийской выставке в Пушкинском
Мира Полтева