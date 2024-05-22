В Московской области отремонтируют порядка 40 дорог к туристическим местам

Фото: пресс-служба МТДИ Московской области
Больше 40 дорог к туристическим местам Подмосковья отремонтируют в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонтные работы проведут в городских округах Руза, Истра, Раменское, Зарайск, Сергие Посад и Пушкино.
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«Комфортный подъезд к достопримечательностям и туристическим местам обеспечим в 20 городских округах Подмосковья, общая протяжённость ремонта составит более 120 км. В настоящее время дорожники продолжают ремонт региональных дорог по нацпроекту, что позволит и местным жителям, и туристам комфортно добираться до популярных общественных пространств – музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб», – поделился зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Ремонтные работы проведут в городских округах Руза, Истра, Раменское, Зарайск, Сергие Посад и Пушкино.
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Мира Полтева