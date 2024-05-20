Хозяева собак показали питомцев на всероссийской выставке в Пушкинском

В Пушкинском городском округе прошла Всероссийская выставка собак всех пород. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Пушкино уже давно является постоянной площадкой для выставок собак. Их проводят в городе несколько раз в год. Организатор выставок – Пушкинский клуб любителей собаководства. В этом году отмечает 50-летие», – рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что очередная выставка состоялась 18 мая.
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Лора Луганская