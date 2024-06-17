Фестиваль «Город танцует в парках» в Реутове посетили 3,5 тысячи человек

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов
Более 3,5 тысячи зрителей пришло на «Город танцует в парках» в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Десять танцевальных коллективов боролись за победу в конкурсе.
В этом году победу в Реутове одержала команда от Центра танцевальной культуры «Pro-движение». Финал фестиваля и гала-концерт пройдет 7 сентября в Москве. В мероприятии примут участие 30 команд.
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«Нам нравится бывать в Реутове, потому что очень уютный парк и площадка. Она как будто больше других точек приспособлена именно для нашего формата. Здесь есть амфитеатр, места, где люди могут не только стоять, но и сидеть. Когда весь этот портер заполняется, сразу же расстояние между сценой и зрителем минимизируется, и все пространство наполняется энергией праздника и танца», – подчеркнул Егор Дружинин.
В этом году победу в Реутове одержала команда от Центра танцевальной культуры «Pro-движение». Финал фестиваля и гала-концерт пройдет 7 сентября в Москве. В мероприятии примут участие 30 команд.
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Мира Полтева