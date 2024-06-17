Фестиваль «Город танцует в парках» в Реутове посетили 3,5 тысячи человек

В Ногинске Богородского городского округа открылся первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики». Цель его проведения – подчеркнуть роль наставничества в искусстве, важность передачи театральных традиций, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.