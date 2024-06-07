Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Реутове приступили к реконструкции теплосетей

В Реутове приступили к реконструкции теплосетей

07 июня 2024, 20:35
Фото: пресс-служба главы г. о. Реутов

Фото: пресс-служба главы г. о. Реутов

В Реутове стартовала модернизация сетей теплоснабжения на двух участках. Работы начались на первой ветке, идущей от котельной №2 мимо школы № 3 до проспекта Мира, сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
Проходной диаметр на участке будет увеличат до 400 мм, а все трубы протяженностью 990 м. уберут под землю. Это позволит более качественно предоставлять теплоснабжение жителям наукограда.

Вторая ветка трубопровода тоже проходит от котельной в сторону улицы Победы и далее – до улицы Гагарина, 36. Протяжённость этого участка составляет 770 м.


«Мы заключили два муниципальных контракта на реконструкцию теплосетей на территории городского округа. Их протяжённость по двум участкам составляет порядка 2 км. Сначала обустроим временный трубопровод – байпас. Он будет работать, пока меняют основные тепломагистрали. Параллельно начнутся земляные работы и демонтаж старых коммуникаций», – рассказал представитель компании-генподрядчика АО «Автобытдор» Иван Гарин.
Первый замглавы муниципалитета Алексей Ковязин попросил представителей подрядной организации минимизировать неудобства для жителей на период ремонта.

Читайте также:

В Реутове появится новый современный спортивный кластер

Губернатор Воробьёв посетил последний звонок в Реутове

В Реутове начинается реконструкция стадиона спортшколы «Приалит»
#реутов
#теплоснабжение
#теплотрасса
#ремонт
#модернизация
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
Жители Домодедова спасли жизнь выпавшего из гнезда совёнка
07 июня 2024, 21:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Жители городского округа Домодедово помогли спасти выпавшего из гнезда и истощённого совёнка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Посетители парка «Ёлочки» заметили на земле маленького совёнка, который не мог летать. Неравнодушные жители откликнулись на сообщение, размещённое в соцсетях. Они напоили и накормили малыша, а затем отвезли к ветеринару-орнитологу.
«После осмотра выяснилось, что у совы истощение, рахит и закрытый консолидирующий перелом правого предплечья со смещением. Сейчас совёнок находится на попечении у специалистов. Его будут лечить, а также правильно и разнообразно кормить. Он помещён в клетку к другому птенцу», – говорится в сообщении.
Пока неизвестно, сможет ли птица в дальнейшем летать. Однако в руках ветеринаров ей стало намного лучше.

Читайте также:

На юге Подмосковья заметили краснокнижных хищных птиц

Подмосковье вошло в тройку регионов по затратам на охрану природы

Кинолог объяснил сомнения в способности нейросети понимать животных
#домодедово
#птицы
#парк
#жители
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеринар Руденко заявил об опасности пляжей для собак
07 июня 2024, 20:34

Фото: iStock/Nataba

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что пребывание собак на пляжах грозит животным инфекциями и паразитами.
«Так, в стоячей воде могут развиваться различные бактерии, возбудители паразитарных заболеваний, в водоеме могут накапливаться водоросли, токсины. Поэтому у собак могут возникать слюнотечение, нарушение координации движений, слабость, нервные явления. Могут быть также проблемы с кожным покровом и со слизистыми оболочками», — предупредил в беседе с Газета.ру врач.

Он отметил, что необходимо исключить питьё собаки из водоёмов. Кроме этого, он рекомендовал использовать специальный плавательный жилет для собак.

Ранее ректор Первого профессионального Кинологического института Константин Карапетьянц выразил сомнения по поводу того, что нейросети будут способны понимать животных, поскольку не каждый человек может полностью предугадать мысли своего питомца.

Читайте также:

Кинолог объяснил сомнения в способности нейросети понимать животных

Назван способ спасти собаку от страха грозы

Россиянам рассказали, как правильно перевозить животных в такси
#собаки
#врач
#озеро
#здоровье
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Народные дружины помогают обеспечивать безопасность в Московской области
07 июня 2024, 19:32

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Народные дружины на этой неделе показали, как полезна их работа для обеспечения безопасности в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В Нахабинский отдел полиции доставили 13 иностранных граждан, задержанных за нарушение миграционного законодательства. Этому помогла слаженная работа правоохранителей и народных дружинников. В городском округе Котельники была пресечена незаконная торговля. Народные дружинники из городского округа Щёлковский участвовали в трёхдневном рейде по выявлению незаконной транспортировки твёрдых бытовых отходов», – говорится в сообщении.
В ГУРБ напомнили, что вступить в народную дружину может любой совершеннолетний гражданин России. Как это сделать, можно узнать по ссылке.

Читайте также:

Жителям Московской области рассказали, как не стать дропперами

Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья

Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты
#подмосковье
#московская область
#гурб
#безопасность
#народные дружины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный омбудсмен Фаевская поздравила соцработников с праздником
07 июня 2024, 19:06

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская считает отзывчивость, душевную щедрость и ответственность главными качествами социальных работников. Она поздравила их с профессиональным праздником.
«В сегодняшних реалиях профессия соцработника очень сложная, многогранная и нужная. Социальный работник должен быть и педагогом, и тренером, и медработником, и IT-специалистом. В связи с общемировой тенденцией старения населения служба социальной поддержки очень востребована, и её необходимость будет возрастать. Благодарю вас за профессионализм, за доброту и умение поддержать», – отметила Фаевская.
Она пожелала соцработникам крепкого здоровья, удачи в их благородном труде и реализации всех намеченных планов.

Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права жительницы Королёва

Фаевская приехала в Дагестан на Всероссийский координационный совет уполномоченных

Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в Озёрах с жителями Белгородчины
#ирина фаевская
#уполномоченный
#омбудсмен
#правозащита
#социальная поддержка
#социальная помощь
#праздник
#профессия
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье вошло в тройку регионов по затратам на охрану природы
07 июня 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Московская область заняла третье место после Красноярского края и Москвы по затратам на охрану окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
По данным исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», подмосковные предприятия в прошлом году потратили на охрану окружающей среды 68,5 млрд. рублей.
«Экспертная оценка подтверждает хороший результат масштабной работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду в Подмосковье. Этого удалось добиться в том числе и благодаря усилиям наших сотрудников, которые отслеживают уровень загрязнения, контролируют постановку на учёт объектов негативного воздействия, анализируют результаты производственного экологического контроля на предприятиях», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, хороший результат даёт также программа модернизации предприятий-загрязнителей. Только в прошлом году на её реализацию потратили около 8,4 млрд рублей.

Читайте также:

Школьники из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии

В Подмосковье в этом году по нацпроекту «Экология» рекультивируют шесть полигонов

Подмосковные экологи рассказали, куда повесить скворечники для вернувшихся птиц
#подмосковье
#московская область
#экология
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковной усадьбе «Большие Вяземы» проходит «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
07 июня 2024, 18:43

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Литературный фестиваль стал ежегодной летней традицией Подмосковья, он проводится уже в четвёртый раз, и не перестаёт удивлять своим масштабом и яркостью.
В прошлом году фестиваль посетили более двух тысяч человек, которые остались не просто довольны, а восхищены.

«Было очень здорово, мы сидели и слушали как заворожённые, несмотря на дождливую погоду», — поделилась своими впечатлениями гостья прошлогоднего фестиваля.

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Зрители смогли насладиться спектаклем «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым в главной роли, послушали выступления Екатерины Гусевой и группы «Пятеро», Сергея Маковецкого и романтичной пары: Антона Лаврентьева и Алины Астровской.
На малой сцене выступали Елизавета Арзамасова, Юлия Мамочева и Ольга Сычёва. Также своими стихами делились поэтические проекты, например, Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко.

В этом году на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, по сообщению министерства культуры и туризма Московской области, выступят народные артисты, актёры театра и кино, поэты и музыканты: Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, Мария Мирай, Меги Гогитидзе.

Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Само мероприятие будет вести радиоведущий Дмитрий Ленский.

Для гостей будут проводить мастер-классы и лектории по разным направлениям Юлия Мамочева, Сергей Друзьяк, Инна Поцелуева, Алексей Фляжников и другие известные люди.

Корреспонденту «Радио 1» удалось пообщаться с поэтами Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко, которые так же, как и в прошлом году, будут выступать на сцене фестиваля.

Фото: Радио 1
«Мы в предвкушении! Новое место интригует и даже волнует. Фестиваль всегда проходил очень ярко, так что в этом году мы не сомневаемся в том, что всё пройдёт на высоком уровне! Каждый наш поэт подготовил свою прекрасную программу, мы очень ждём зрителей!» — поделилась поэт и заместитель руководителя Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко Алина Савенко.
Своими эмоциями от приближающегося выступления поделились и другие участники проекта.

«Так здорово, что устраиваются такие мероприятия, на которых люди могут насладиться искусством, мы рады принимать участие в таком!», — сказала поэт Литературной Гостиной Дмитрия Кравченко Юлия Анохина.

Организаторы фестиваля: Министерство культуры и туризма Московской области, ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», ГАУК МО «Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина».

Мероприятие будет проходить три дня: 7, 8, 9 июня.
Фото: музей-заповедник А.С.Пушкина Вяземы-Захарово

Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.

Читайте также:

Опубликована программа литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

В Подмосковье на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» выступят народные артисты

В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
#подмосковье
#музей
#фестиваль
#заповедник
#музыканты
#большие вязёмы
#поэт
#программа
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинологи рассказали, как гулять с собакой без поводка
07 июня 2024, 18:34

Фото: iStock/Chalabala

Есть ситуации, в которых собаководы позволяют своим питомцам гулять без поводка, например, за городом. В этом случае важно знать, как правильно взаимодействовать с питомцем, чтобы такая прогулка не закончилась конфликтной ситуацией или несчастным случаем.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что каждый хозяин должен знать правила выгула.

«Необходимо знать правила выгула, установленные в вашем регионе и не отпускать собаку погулять без поводка в неположенном месте. Когда вы позволяете питомцу погулять без поводка, важно быть уверенным, что он отлично знает команды и моментально подойдет к вам, если вы его позовете. Для этого нужно заранее заниматься с собакой, она должна идеально отрабатывать команду «Ко мне!», «Стой!», «Нельзя!», это обеспечит вам безопасную прогулку», — комментирует президент Российской кинологической федерации.

Изучайте правила


Каждый регион устанавливает собственные правила выгула собак. Чаще всего без поводка и намордника запрещен выгул на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. Нельзя осуществлять выгул собак в местах, отмеченных запрещающей табличкой. Некоторые парки, скверы также устанавливают собственные правила. Внимательно их изучайте, прежде, чем отпустить собаку с поводка.

Воспитывайте питомца


Если вы планируете отпускать собаку погулять без поводка, например, за городом, необходимо воспитывать своего питомца. Собака должна идеально знать команды «Ко мне!», «Нельзя!», «Стой!». Безупречное знание и отработка команд – это фундамент хорошего поведения, а также безопасность и комфорт окружающих и питомца.

Кроме безупречного поведения важна готовность владельца к рискам. Собака может убежать, в критической ситуации вы не сможете быстро подбежать к питомцу и многое другое. Отпуская собаку погулять без поводка, хозяин должен быть спокоен и не испытывать тревогу за питомца. В ином случае от такой прогулки не получит удовольствие ни хозяин, ни собака. Если вы не уверены, что собака подойдет к вам в 10 из 10 подзывов, лучше не отпускать ее погулять без поводка.

Контролируйте передвижения

Когда вы отпускаете собаку побегать без поводка, важно внимательно следить за ее перемещениями, чтобы вовремя предотвратить нежелательные ситуации. Питомец должен находиться в вашем поле зрения. В критической ситуации, даже если вы не успеете добежать до собаки, вы сможете отдать команду голосом.


Обезопасьте собаку


У питомца обязательно должен быть адресник на ошейнике. Если собака вдруг потеряется и ее найдут прохожие, они смогут отыскать ее владельца. Кроме того, убедитесь, что у питомца есть чип или клеймо. Чип содержит номер, к которому в базе данных прикрепляется ваша контактная информация (а если щенка чипировали до продажи, то контактная информация заводчика). Если вашу собаку приведут в ветеринарную клинику, то в первую очередь будут проверять наличие чипа, в котором содержатся сведения о владельце. По клейму также можно найти свою собаку. Клеймо – это уникальная комбинация букв и цифр, она ставится в паху или в ухе животного. Буквенный код (в рамках РКФ он состоит из трех латинских букв) отсылает к определенному клубу или питомнику, цифры обозначают порядковый номер этой конкретной собаки среди всех собак с данным кодом клейма. В клубах и питомниках хранятся племенные книги, по которым можно найти хозяина или хотя бы заводчика потерявшейся собаки. Нашедшему вашего питомца будет проще найти хозяина, считав клеймо.

Читайте также:

Кинолог объяснил сомнения в способности нейросети понимать животных

Кинолог Голубев назвал причины плохого самочувствия собак в тёплое время года

«Может напугать и даже навредить»: Кинолог рассказал, как работать с эмоциями собаки
#собаки
#безопасность
#парки
#скверы
#кинолог
#комфорт
#правила
#регион
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В балашихинском ЖК «Пехра» построили два дома с поликлиникой и детсадом
07 июня 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Завершено строительство двух многоквартирных корпусов — №10 и №10.1 — в жилом комплексе «Пехра» на территории городского округа Балашиха, специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели проверку и выдали заключение о соответствии новостроек проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Корпус №10 является строением переменной этажности — от 12 до 25 этажей, в нём расположено 1796 квартир. Общая площадь корпуса составляет более 65 тысяч квадратных метров. На первом этаже откроется поликлиника на 100 посещений в смену, молочная кухня, а также детский сад, рассчитанный на 120 воспитанников», — говорится в сообщении.
Общая площадь девятиэтажного корпуса 10.1 составляет около 2,3 тыс. квадратных метров, в нём располагается 45 квартир.

Читайте также:

Завершено строительство нового стадиона в ЖК «Красногорский»

В подмосковном ЖК «Резиденция Сколково» стартует строительство двух домов

Подмосковье вышло в лидеры по выдаче кредитов на строительство частных домов
#балашиха
#строительство
#новостройки
#главгосстройнадзор мо
#детский сад
#поликлиника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: В 2025 году МРОТ в России достигнет 22 тысяч рублей
07 июня 2024, 18:14

Фото: сайт Кремля

Индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России будет привязан к общему росту зарплат в экономике страны. В 2025 году он составит 48% от медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер назвал обеспечение опережающего роста заработных плат главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Глава государства также объяснил, что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2035 году МРОТ составил уже 35 тысяч рублей в месяц. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время этот показатель превышает прожиточный минимум, как это закреплено в Конституции РФ.

Читайте также:

Путин высказался о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин назвал Россию одним из ключевых участников мировой торговли

Путин: РФ должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации
#владимир путин
#президент
#пмэф
#мрот
#лидер
#прожиточный минимум
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф