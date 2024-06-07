В Реутове приступили к реконструкции теплосетей

Фото: пресс-служба главы г. о. Реутов
В Реутове стартовала модернизация сетей теплоснабжения на двух участках. Работы начались на первой ветке, идущей от котельной №2 мимо школы № 3 до проспекта Мира, сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
Проходной диаметр на участке будет увеличат до 400 мм, а все трубы протяженностью 990 м. уберут под землю. Это позволит более качественно предоставлять теплоснабжение жителям наукограда.
Вторая ветка трубопровода тоже проходит от котельной в сторону улицы Победы и далее – до улицы Гагарина, 36. Протяжённость этого участка составляет 770 м.
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Вторая ветка трубопровода тоже проходит от котельной в сторону улицы Победы и далее – до улицы Гагарина, 36. Протяжённость этого участка составляет 770 м.
«Мы заключили два муниципальных контракта на реконструкцию теплосетей на территории городского округа. Их протяжённость по двум участкам составляет порядка 2 км. Сначала обустроим временный трубопровод – байпас. Он будет работать, пока меняют основные тепломагистрали. Параллельно начнутся земляные работы и демонтаж старых коммуникаций», – рассказал представитель компании-генподрядчика АО «Автобытдор» Иван Гарин.Первый замглавы муниципалитета Алексей Ковязин попросил представителей подрядной организации минимизировать неудобства для жителей на период ремонта.
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Лора Луганская