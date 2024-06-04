В Реутове появится новый современный спортивный кластер

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов
Современный спортивный кластер появится в Реутове к следующему году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Новый кластер будет сформирован на базе спортивной школы «Приалит», физкультурно-оздоровительного комплекса и и реконструированного стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями.
Ход продвижения работ проверил первый заместитель главы городского округа Реутов Николай Ковалев.
Стоит отметить, что после открытия основного здания будет достраиваться вторая часть ФОКа.
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Ход продвижения работ проверил первый заместитель главы городского округа Реутов Николай Ковалев.
«Работы идут по плану. В этом году в муниципалитет передадут порядка трех тысячах квадратных метров помещений ФОКа. Здесь будут заниматься дети из секции художественной гимнастики и баскетбола муниципальной спортивной школы», – отметил первый замглавы округа Николай Ковалев.
Стоит отметить, что после открытия основного здания будет достраиваться вторая часть ФОКа.
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Мира Полтева