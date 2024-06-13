В Реутове проведут финал молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Центре культуры и искусств города Реутов 16 июня состоится финальное выступление школьных команд молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В финале примут участие команды школьных театров «Кракелюр» из Дедовска и «Рождённые сиять» из Звёздного городка, а также театральной студии «Бригада П» из города Одинцово. В рамках финальных мероприятий состоится заключительная игра проекта, в результате которой три финалиста распределятся по местам на пьедестале», – говорится в сообщении.В день финала для участников проекта проведут мастер-классы, а для художественных руководителей и педагогов коллективов – лекции ведущих экспертов по педагогике, режиссуре и театральному менеджменту. Завершится праздничный вечер церемонией закрытия и награждением участников, финалистов и победителей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Арбитрами поединков станут деятели российского театрального искусства, а зрителями – коллективы школьных театров разных городов Московской области.
Финальный поединок состоится в Центре культуры и искусств города Реутова по адресу ул. Южная, д. 5. Начало – в 17:00, сбор гостей – с 16:00. Необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке.
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