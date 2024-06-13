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В Реутове проведут финал молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига»

13 июня 2024, 21:15
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В Центре культуры и искусств города Реутов 16 июня состоится финальное выступление школьных команд молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В финале примут участие команды школьных театров «Кракелюр» из Дедовска и «Рождённые сиять» из Звёздного городка, а также театральной студии «Бригада П» из города Одинцово. В рамках финальных мероприятий состоится заключительная игра проекта, в результате которой три финалиста распределятся по местам на пьедестале», – говорится в сообщении.
В день финала для участников проекта проведут мастер-классы, а для художественных руководителей и педагогов коллективов – лекции ведущих экспертов по педагогике, режиссуре и театральному менеджменту. Завершится праздничный вечер церемонией закрытия и награждением участников, финалистов и победителей.


Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Арбитрами поединков станут деятели российского театрального искусства, а зрителями – коллективы школьных театров разных городов Московской области.

Финальный поединок состоится в Центре культуры и искусств города Реутова по адресу ул. Южная, д. 5. Начало – в 17:00, сбор гостей – с 16:00. Необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке.

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В Петербурге пройдёт встреча «Долголетие по Павлову»
13 июня 2024, 18:39

Фото: iStock/Chiradech

В Санкт-Петербурге состоится научно-познавательная встреча «Долголетие по Павлову» в рамках фестиваля «Наука на Стрелке».
В ходе встречи учёные поделятся секретами долголетия, механизмах старения и антиэйдж стратегиях. Так, на мероприятии выступят главный научный сотрудник ИФ РАН, доктор биологических наук Екатерина Тюлькова и ведущий научный сотрудник института, профессор Дмитрий Семенов.

«Опробовать методики не только на приматах, но и на себе лично сможет любой присутствующий. В фойе Института будет работать инновационное оборудование OXYTERRA для антиэйдж стратегий, повышения стрессоустойчивости и оздоровления организма», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru PR-директор фестиваля «Наука на Стрелке» Георгий Чернов.

А диетолог Ирина Писарева рассказал, чем можно дополнить воду, чтобы принести больше пользы организму.

«Например, если вы добавили лимон, вода будет обладать свойствами лимона: оказывать антиоксидантный эффект, насыщать организм витамином С, повышать иммунитет», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

Ранее врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.

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#диетолог
#иммунитет
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Пианистка Андреева объяснила, зачем выступает в новых регионах РФ
Пианистка Андреева: Музыка — для победы добра над злом
13 июня 2024, 18:05

Фото: iStock/Vlad Antonov

Пианистка и скрипачка, учредитель благотворительного фонда «Отечественное искусство» Мария Андреева поделилась, зачем ездит выступать в новые регионы России.
Она отметила, что выступает перед российскими бойцами, поскольку музыка действительно способна помочь.

«Музыка – живая ткань. Живая музыка действует! Выступая за границей перед холеной публикой, я видела, как она замирает перед великими произведениями искусства. Но эта музыка не только для ублажения! Я много играла перед солдатами на фронте. Это музыка для жизни, для преображения человека и в конечном итоге победы над злом», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Андреева.

До этого сообщалось, что Кемерово накануне отметило сразу два праздника – День России и своё 106-летие. Как передаёт «Сiбдепо», в этот день в городе состоялись культурно-развлекательные мероприятия для граждан всех возрастов, среди которых были воркауты, танцы, купания в бассейне. Вечером всех ждал красочный салют.

Ранее сообщалось, что порядка полусотни человек приняли участие во флешмобе «Нить России» в Каширском городском парке в Подмосковье.

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#музыка
#кемерово
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#день россии
#мероприятия
#сво
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В Подмосковье откроется выставка живописи Михаила Бабенкова
13 июня 2024, 15:53

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Щелкове 18 июня откроется выставка живописи Михаила Бабенкова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется в Щелковском историко-художественном музее.

«Экспозиция музея проходит на двух этажах здания. Среди многочисленных экспонатов музея можно увидеть коллекции археологии, флоры и фауны, этнографии, документов, а также личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, редкие книги, предметы графики и живописи, скульптуры. Также в музее проводятся выставки живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и размещаются временные экспозиции музея», — поделились в министерстве.

Все желающие смогут посетить музей и посмотреть на работы художника до 20 июля 2024 года. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте музея.

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#подмосковье
#музей
#выставка
#вещи
#книги
#выставки
#щёлково
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Завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье
13 июня 2024, 14:01

Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

Завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье в эти выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
15 и 16 июня в подмосковных парках состоятся завершающие концерты II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

«15 июня концерты состоятся в городских округах Щёлково, Балашиха и реутов, а 16 числа в истре, Долгопрудном и Солнечногорске.Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри под руководством заслуженного артиста РФ и художественного руководителя проекта Егора Дружинина», — поделились в пресс-службе.

Гала-концертом и церемонией награждения участников пройдут в сентябре в Москве. Полную информацию о времени и месте проведении концертов можно найти на официальном сайте проекта.

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#подмосковье
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В Кашире провели флешмоб «Нить России» в городском парке
13 июня 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Порядка полусотни человек приняли участие во флешмобе «Нить России» в Каширском городском парке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В Кашире городской парк стал главной площадкой для празднования Дня России. Весь день здесь проходили мастер-классы и соревнования.

«В День России мы организовали для наших гостей множество интересных мероприятий. Мы боялись, что дождь испортит наши планы, но погода не подвела! Поздравляем всех с праздником и ждём вас в нашем парке!», — поделилась директор МАУК «Городской парк» Олеся Кожадей.

Гостей парка угощали горячим ароматным чаем из больших самоваров, блинами, сладостями и баранками. Также желающие могли посостязаться в армрестлинге и принять участие в мастер-классе по плетению сетей.

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В Подмосковье состоится «Пушкинский театральный фестиваль – 2024»
13 июня 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

«Пушкинский театральный фестиваль – 2024» состоится в августе – сентябре. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
11 июня в Москве были подведены итоги второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив на 2024 год. Среди победителей оказался и проект Пушкинского музыкально-драматического театра, который будет посвящён 225-летию А. С. Пушкина.

«Театральный фестиваль станет продолжением прошлогоднего фестиваля «МХТ-125. Всё начиналось в Пушкино», который также был организован при поддержке ПФКИ. В течение нескольких дней перед жителями округа выступали профессиональные театры Москвы и Подмосковья на сцене Летнего театра в городском парке», — поделились в пресс-службе.

В общей сложности в конкурсе выиграли 1189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей.

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В Черноголовке проведут музыкальный праздник «Саунд-система — это для всех!»
13 июня 2024, 10:54

Фото: Виталий Дабри

Большой музыкальный праздник «Саунд-система — это для всех!» пройдет для жителей и гостей Черноголовки 17 августа. Об этом сообщил корреспондент.
Основной целью проекта является познакомить жителей и гостей города с саунд-системной культурой.

«В рамках мероприятия будет привезена уникальная звуковая установка, на которой селекторы ди-джеи будут играть с пластинок позитивную музыку в стиле регги и ска. А синг-джей МС подбодрит в микрофон и расскажет о происходящем празднике. Создал уникальную установку оператор саунд-системы Bolshedub инженер Пётр Сидоров из подмосковного города Лобня», — поделился автор и организатор проекта Виталий Дарби.

Праздник пройдет в пространстве под открытым небом «Арт-теплица». Кроме этого, проект реализуется в рамках ежегодного грантового конкурса «Меняем город к лучшему».

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В Подмосковье в прокат вышел мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало»
13 июня 2024, 10:00

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Общество Друзей Пушкиногорья»

Полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» вышел на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня 2024 года к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Общество Друзей Пушкиногорья».
Полнометражный фильм был создан для широкой семейной аудитории к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Правдивая и выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что показ фильма в кинотеатрах таже доступен по «Пушкинской карте».

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Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с Днем России
12 июня 2024, 18:50

Фото: администрация городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями отметил День России в парке Толстого. Мероприятие включало более 10 площадок: мастер-классы, выставки и концертную программу.
«Наша сила — в единстве и стойкости. Мы гордимся Россией — нашей Родиной. Вместе мы преодолеем любые вызовы», — сказал Волошин.
С поздравлениями также выступили депутат Мособлдумы Михаил Раев и протоиерей Артемий Гранкин.

Праздники прошли также в парках «Дубки», Величко, «Подрезково», «Экоберег» и сквере имени Марии Рубцовой. Жителей ожидали командные состязания, турниры по пляжному волейболу и стритболу. В праздновании участвовали около пяти тысяч человек.

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